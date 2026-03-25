서울 도심, 역사적 명소 달리는 2026 서울K-마라톤대회 오는 29일 열려

지속가능한 러닝 문화를 지향하는 ‘2026 서울K-마라톤대회’가 오는 29일 서울 도심에서 개최된다. 이번 대회는 ‘K-러닝 문화, 함께 달린다’를 슬로건으로 내세우고 환경과 공존하는 스포츠 문화 확산을 목표로 한다.
서울K-마라톤대회 조직위원회에 따르면 대회는 29일 오전 7시 30분 광화문광장에서 출발하며 참가자 집결 시간은 오전 6시 30분이다. 종목은 하프코스(21.0975km)와 10.5km 코스로 구성됐다.
이날 참가하는 참가자는 지속가능한 K-러닝 문화 실천 활동을 위해 대회 전후 쓰레기 자발적 수거, 친환경 용품 사용, 대중교통 이용, 일회용품 절감 등에 동의, 위반 시 실격 처리, 기록 불이익, 시상 제외 등의 조치가 적용된다.
코스는 대한육상연맹 공인 인증 구간으로 광화문광장에서 출발해 흥인지문, 숭례문, 한국은행, 시청삼거리, 을지로3가, 동대문디자인플라자, 청계천로, 무교동사거리를 지나 무교로까지 이어진다. 서울 도심의 주요 역사·문화 명소를 연결하는 것이 특징이다.
이번 대회는 친환경 운영을 핵심 가치로 내세운 점도 특징이다. 스포츠분야 ECOS(지속가능 친환경스포츠) 인증기관인 (사)한국스포츠관광마케팅협회(회장 조성초)는 “이번 대회를 지속가능한 친환경 스포츠대회로 만들기 위해 ISO14001 인증 획득기업으로 협력업체를 구축하고, 주최 측 및 대회 참가자· 기업 모두가 함께 나와 탄소중립을 실천하는 대회로 개최한다”라고 밝혔다.
대회장에서는 업사이클존과 YES ECO 캠페인이 함께 운영된다. 참가자들은 분리배출과 일회용품 절감에 참여하게 되며 친환경 소비를 유도하는 프로그램도 병행된다.
참가자 대상 ‘K-러닝 문화상’ 프로그램도 진행된다. 친환경 활동을 수행한 뒤 개인 SNS에 인증 콘텐츠를 업로드하고 현장에서 확인받으면 기념품 또는 참가권이 제공되며 총 300명이 대상이다. 또한 숏폼 공모전과 헌 옷 기부 캠페인을 통해 환경 보호와 사회적 가치 실천을 유도한다.
참가자들에게는 친환경 러닝 패키지도 제공된다. 티셔츠는 폐섬유와 폐페트병을 활용한 재활용 소재로 제작되며 물품 보관 가방은 생분해성 소재로 제공된다. 트로피 역시 나무 소재로 제작된다.
한편 대회 당일에는 원활한 경기 운영을 위해 서울 도심 주요 도로에서 교통 통제가 실시된다. 마라톤 코스가 포함된 구간에서는 대회 진행시간 동안 차량 통행이 제한되고 교통혼잡이 예상된다. 통제 시간은 3월 29일 오전 5시 30분부터 10시 30분까지이며 광화문광장, 종로로, 남대문로, 을지로, 청계천로 등 주요 도로가 포함된다. 조직위는 시민 불편 최소화를 위해 식 홈페이지와 서울시 교통정보센터 등을 통해 사전 안내와 우회도로 정보를 상세 제공할 방침이다.
서울K-마라톤대회 관계자는 교통통제에 대한 시민들의 양해를 당부하며 대회 당일에는 가급적 대중교통 이용을 권장한다고 밝혔다.
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