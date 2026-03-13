‘챔프전 직행’ 도로공사 김종민 감독 “어느 팀도 쉽지 않아…더 많이 준비할 것”

여자 프로배구 정규리그 1위를 확정하며 챔피언 결정전에 직행한 한국도로공사 사령탑 김종민 감독이 긴장감을 풀지 않으면서 더 발전된 경기력을 약속했다.
도로공사는 13일 인천 삼산월드체육관에서 열린 진에어 2025-26 V리그 여자부 6라운드에서 흥국생명에 3-0(25-19 27-25 25-17) 완승을 거뒀다.
24승 11패(승점 69)를 기록한 도로공사는 2위 현대건설(승점 65)과 승점 차를 벌리며 17일 홈에서 펼쳐지는 기업은행과 경기 결과에 상관없이 1위를 확정했다.
이로써 도로공사는 2017-18시즌 이후 8년 만에 정규리그 우승을 차지, 4번째 정규리그 1위의 기쁨을 누렸다.
경기 후 정규리그 1위를 축하하는 티셔츠를 입고 취재진과 만난 김종민 감독은 “오랜만에 기념 티셔츠를 입으니까 기분이 이상하다”면서 “우승해서 기분이 좋다. 시즌 시작부터 베스트 멤버로 경기를 치르지 못했다. 시즌 중반 (배)유나가 다쳐 어렵다고 생각했는데, (이)지윤이가 생각보다 더 잘해줬다. 그 덕에 팀 분위기가 전체적으로 올라갔다”며 한 시즌을 돌아봤다.
이어 “레티치아 모마 바소코(등록명 모마) 타나차 쑥솟(등록명 타나차)이 제 역할을 잘 해줬다. 또한 중간에 (강)소휘, 타나차가 다쳤을 땐 (김)세인이가 빈 자리를 잘 메웠다. 그래서 정규리그 1위를 한 것 같다”고 덧붙였다.
올 시즌 도로공사에 합류한 모마는 득점 2위, 공격종합 3위 등을 기록하며 팀 공격을 이끌었다.
김 감독은 “팀에 한 방이 있다는 게 큰 힘이 됐다. 모마가 키는 작지만 탄력과 힘이 좋다. 배구에 대한 센스도 훌륭하다. 모마가 승부욕이 강해 코트 안에서 표정 관리가 잘 안되지만, 코트 밖에선 선수들과 굉장히 잘 지낸다. 팀원들도 서로를 이해하면서 잘 뭉쳤다”며 모마의 영입에 만족감을 피력했다.
모마와 함께 김종민 감독은 세터 이윤정과 올 시즌 리베로로 포지션을 변경한 문정원에 대한 칭찬도 잊지 않았다.
김종민 감독은 “(이)윤정이가 가장 많이 혼났지만 그걸 이겨내고 잘 해줬다. (문)정원이는 리베로로 포지션을 변경해서 힘들었을 텐데 잘 버텨줬다. 덕분에 좋은 성적을 낼 수 있었다”면서 “ 두 선수가 고생을 가장 많이 했다”고 박수를 보냈다.
도로공사는 오는 4월 1일부터 펼쳐지는 챔피언 결정전으로 직행, 충분한 휴식 후 통합 우승에 도전한다.
김종민 감독은 “준플레이오프가 진행되기 때문에 상대 팀들이 최대한 많은 경기를 하길 원한다. 어느 팀을 만나든 힘이 빠진 상태로 올라왔으면 좋겠다”고 웃은 뒤“ 어느 팀이든 쉬운 팀이 없다. 상대를 의식하기보다 우리가 더 잘할 수 있는 플레이를 더 만들고 준비하겠다”고 각오를 다졌다.
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