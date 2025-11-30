‘폰세-와이스 듀오 해체’ 한화 외인진용 재편…에르난데스-페라자, 높아진 눈높이에 응답할까
한화 이글스가 외국인선수 진용을 재편했다. 올 시즌 KBO리그 최강의 원투펀치로 위용을 떨쳤던 코디 폰세(31)-라이언 와이스(29) 듀오가 해체됐다. 새 외국인투수 윌켈 에르난데스(26), 타자 요나단 페라자(27)와 2026시즌을 함께한다.
한화는 29일 에르난데스, 페라자와 계약을 발표했다. 에르난데스는 총액 90만 달러(약 13억2000만 원), 페라자는 100만 달러(약 14억7000만 원)에 각각 계약했다.
에르난데스의 영입은 폰세, 와이스 중 한 명이 무조건 팀을 떠난다는 것을 의미한다. 폰세는 올해 정규시즌 29경기에 선발등판해 17승1패, 평균자책점(ERA) 1.89, 252탈삼진, 승률 0.944를 기록했다. 다승, ERA, 탈삼진, 승률 등 4개 부문 타이틀을 차지했고, 정규시즌 최우수선수(MVP)까지 차지했다. 와이스는 30경기에 선발등판해 16승5패, ERA 2.87, 207탈삼진을 올렸다. 이들 2명이 한화 전력의 절반이었다고 봐도 과언이 아니다.
그러나 현실은 2명 모두와 재계약이 어려운 상황이다. 폰세는 정규시즌 막바지부터 여러 메이저리그(MLB) 구단의 구애를 받아 결별이 유력했다. 30일에는 예정됐던 국내 일정을 모두 정리하고 미국으로 떠나 MLB 구단과 계약이 임박했다는 관측이 나왔다. 와이스도 휴스턴 애스트로스와 계약이 유력하다는 현지 보도가 나왔다.
에르난데스는 최고구속 156㎞의 직구와 완성도 높은 슬라이더, 체인지업을 갖췄다는 평가를 받는다. 직구가 우타자 기준 몸쪽으로 휘는 싱커성 무브먼트를 보이는 것도 특징이다. 빅리그 경력은 없지만, 마이너리그 통산 152경기(124선발)에 등판해 31승42패, ERA 4.07, 545탈삼진, 220볼넷을 기록했다. 그는 “2026시즌 팀의 우승에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
타선에도 변화를 줬다. 지난 시즌 에스테반 플로리얼의 대체 외국인선수로 합류해 62경기에서 타율 0.313, 10홈런, 39타점을 올린 루이스 리베라토(30)와 재계약하지 않았다. 대신 페라자가 2024시즌 이후 2년만에 복귀했다.
페라자는 2024시즌 122경기에 출전해 타율 0.275, 24홈런, 70타점의 성적을 거뒀다. 시즌 초 폭발적인 타격감을 자랑하다 수비 도중 펜스에 충돌한 이후 성적이 급전직하했으나, 특유의 열정적인 플레이로 팬들의 사랑을 받았다. 올 시즌에는 트리플A 138경기에 출전해 타율 0.307, 19홈런, 74타점, 출루율 0.391로 변함없는 기량을 뽐냈다. 페라자는 “다시 한화 유니폼을 입게 돼 큰 영광”이라며 “매 경기 온 힘을 다해 뛰겠다”고 다짐했다.
한화는 에르난데스, 페라자와 아시아쿼터 투수 왕옌청(대만)을 영입했다. 이제 외국인선수 한 명만 더 영입하면 구성이 마무리된다. 한화 구단관계자는 “신중을 기해 남은 외국인선수 한 명을 채우겠다”고 밝혔다.