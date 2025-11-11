230㎞ 지휘한 ‘투르 드 경남 스페셜’ 숨은 주역 이동욱 경기부장

“경주 시작을 알리는 ‘신호등’이죠.”
‘투르 드 경남 2025 스페셜’이 9일 사흘간의 열전을 마친 가운데 이 대회 전반을 지휘한 이동욱 경기부장(62)은 자신의 역할에 대해 이렇게 말했다. 투르 드 경남 2025 스페셜은 경남 남해안 4개 시군에서 230.8km를 달린 마스터즈 도로 사이클 대회다.
도로 사이클 대회 때 선수들에게 ‘출발’은 한 번에 끝나지 않는다. 출발 총성과 함께 페달을 밟기 시작하지만 바로 이어지는 ‘중립 구간’에서는 일정한 속도를 유지해야 한다. 중립 구간은 과도한 순위 경쟁을 막고 선수들 안전을 확보하기 위해 설정한 출발선 이후 1~10km 구간이다. 이 구간에선 기록도 측정하지 않는다.
중립 구간이 끝나면 진짜 레이스를 시작하는 ‘두 번째 출발’이 기다린다. 선수들 앞에서 운행 중인 대회 차량에서 이 두 번째 출발 시점을 알리는 사람이 경기부장이다. 이 부장은 양면을 각각 빨간색과 초록색으로 칠한 도넛 모양 ‘신호판’을 들어 보이며 “이 판이 빨간색에서 초록색으로 바뀌면 그때부터 본격적인 레이스가 시작된다”고 설명했다.
경기부장이 신호등 노릇만 하는 건 물론 아니다. 경기부장은 현장 운영을 총괄·지휘하는 최고 책임자다. ‘투르 드 프랑스’ 등 국제대회에서는 ‘대회 디렉터(Race Director)’라고 부르기도 한다.
경기부장은 무전을 통해 △선수들 간의 거리 △도로 상태 △부상자 발생 여부 같은 경주 상황을 실시간으로 보고 받고 상황에 따라 필요한 지시를 내린다. 경주를 정상적으로 진행하기 어려운 상황이 발생했을 때는 대회를 중단시킬 수 있는 권한도 있다.
이 부장은 “도로 위에서 경주가 벌어지다 보니 돌발 변수가 많다. 가장 중요한 건 선수들의 안전”이라며 “교통 통제를 했는데도 일반 차량이 코스 위로 들어와 대회를 잠시 멈췄던 적이 있고 태풍 때문에 대회를 전면 중단한 적도 있다. 상황에 맞는 순발력과 판단력이 요구되는 자리”라고 말했다.
대회 전 코스를 최종 승인하는 일도 경기부장 소관이다. 이 부장은 이번 대회에 앞서 6월 열린 엘리트 대회 ‘투르 드 경남 2025’(총 거리 553.6km) 때도 경기부장으로 경주 운영을 총괄했다.
이 부장은 “구간이 두 배 이상 긴 엘리트 대회 때는 6개월 전부터 코스를 짰다”며 “지역 특색이 드러나는 주변 경관부터 선수들이 실력 발휘를 할 수 있는 코스 구성 등 고민해야 할 것들이 많았다”고 말했다.
그러면서 “대회가 끝난 후 선수들로부터 ‘이번 코스 정말 훌륭했다’는 피드백을 받을 때 정말 뿌듯하다”며 웃었다.
조영우 기자 jero@donga.com
