사격 6관왕 김정남, 전국장애인체전 MVP

제45호 전국장애인체육대회 최우수선수(MVP) 김정남. 대한장애인체육회 제공
김정남(47·BDH 파라스)이 제45회 전국장애인체육대회(장애인체전) 최우수선수(MVP)로 뽑혔다.

김정남은 부산에서 5일 폐막한 장애인체전에 세종시 대표로 참가해 사격에서 금메달 6개를 목에 걸었다.

그리고 기자단 투표에서 유효표 33표 중 18표(54.5%)를 받아 MVP에 올랐다.

지난해 파리 패럴림픽(장애인올림픽) 혼성 25m P3 권총에서 동메달을 따냈던 김정남이 장애인체전 MVP를 차지한 건 이번이 처음이다.

올해 장애인체전 6관왕은 김정남과 역시 사격 종목에 출전한 조정두(38) 두 명이었다.

조정두는 금메달만 6개 따낸 반면 김정남은 은메달도 2개를 추가하면서 MVP 경쟁에서 앞섰다.

김정남은 “상상만 했던 목표인데 이번 대회에서 MVP를 받게 돼 정말 기쁘다”면서 “앞으로도 꾸준히 노력해 더 좋은 모습을 보여드리겠다”고 수상 소감을 전했다.

신인선수상은 육상 여자 T12 등급 100m(13초17), 200m(27초33), 400m(1분4초40) 세 종목에서 모두 한국 기록을 새로 쓴 신현진(21)에게 돌아갔다.

황규인 기자 kini@donga.com
