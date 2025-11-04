韓 대표 홈런타자 박병호 전격 은퇴
고교 첫 4연타석 홈런 ‘우타거포’
418홈런-최다 홈런왕 남기고 퇴장
“20년간 많은 사랑받아… 잊지 못할것”
‘국민 거포’라는 별명으로 한 시대를 풍미했던 홈런 타자 박병호(39)가 유니폼을 벗는다.
프로야구 삼성은 “박병호가 구단에 은퇴 의사를 밝혔다”고 3일 발표했다. 박병호는 17시즌 통산 418홈런을 날린 한국을 대표하는 홈런 타자다. 그가 날린 홈런 비거리를 합치면 50km가 넘는다.
박병호는 “20년 동안 많은 사랑을 받았다. 여러 팀을 옮겨 다녔지만 늘 사랑을 보내주신 팬들을 잊지 못할 것 같다”며 작별인사를 전했다.
박병호는 성남고 3학년이던 2004년 대통령배 전국고교야구대회에서 사상 최초로 4연타석 홈런을 날리며 ‘우타거포’의 탄생을 알렸다. 박병호는 2005년 신인 드래프트에서 1차 지명을 받고 LG 트윈스 유니폼을 입었다.
박병호가 유망주의 껍질을 깨고 우타거포로 이름을 떨친 건 LG를 떠난 뒤였다. 데뷔 후 첫 두 시즌을 비롯해 상무 제대 후까지 LG에서 4시즌 24홈런에 그쳤던 그는 2011년에도 전반기 동안 1홈런을 추가한 후 트레이드 마감일인 7월 31일 넥센(현 키움)으로 트레이드됐다.
이 트레이드가 그의 야구 인생을 바꿨다. LG에서 25번을 달았던 박병호는 넥센에서 52번을 달고 뛰며 후반기에만 12홈런을 몰아쳤다. 이듬해인 2012시즌엔 홈런왕(31홈런)과 최우수선수(MVP)를 석권했다. 박병호는 이듬해에도 홈런왕과 MVP를 석권했고 2015시즌까지 사상 최초로 4시즌 연속 홈런왕에 올랐다. 특히 2014∼2015시즌에는 두 시즌 연속 50홈런 이상이라는 새 역사를 쓰고 미국프로야구 메이저리그(MLB) 미네소타 트윈스에 입단했다.
다만 미국에서도 ‘트윈스’와는 궁합이 맞지 않았다. 박병호는 미네소타에서 2016시즌 첫 세 달간 12홈런을 기록했으나 이후 빠른 공 적응에 애를 먹다가 마이너리그로 내려갔다. 이후 다시 빅리그로 돌아가지 못한 채 2018시즌 넥센으로 복귀했다. 박병호는 그해 43홈런, 2019년 33홈런을 때리며 건재를 과시했다.
2022년 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 KT로 이적한 박병호는 35홈런을 날리며 최고령 홈런왕(36세)에도 올랐다. 통산 여섯 번째 홈런왕으로 ‘국민타자’ 이승엽(49·5회)의 기록을 뛰어넘었다.
하지만 천하의 박병호도 세월의 흐름을 거스르진 못했다. KT에서 출전 기회가 줄어들자 2024시즌 초반 트레이드를 통해 삼성 유니폼으로 갈아입었다. 박병호는 지난해 KIA와의 한국시리즈에서 홈런을 1개 추가하며 이승엽과 포스트시즌 최다 홈런 타이기록(14개)을 세웠다. 하지만 올 시즌에는 부상과 부진에 시달리며 15홈런에 그쳤다.
화려한 커리어에 비해 한 번도 한국시리즈 우승을 차지하지 못한 것은 아쉬움으로 남는다. 박병호는 향후 코치 활동을 염두에 두는 것으로 알려졌다.
삼성 베테랑 불펜 투수 임창민(40)도 박병호와 같이 은퇴를 선언했다. 임창민은 통산 563경기에 등판해 30승 30패 87홀드 123세이브 평균자책점 3.78을 기록했다.
이날 삼성은 올 시즌을 끝으로 계약이 만료됐던 박진만 감독(49)과의 재계약도 발표했다. 계약 조건은 2+1년 총액 23억 원(계약금 5억 원, 연봉 5억 원, 연간 인센티브 1억 원)이다. 박 감독은 지난해엔 한국시리즈, 올해는 플레이오프까지 팀을 이끌었다.
댓글 0