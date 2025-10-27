안세영, 시즌 9승… 프랑스오픈 결승 42분만에 승리

‘배드민턴 여제’ 안세영(23)이 프랑스오픈을 제패하고 올 시즌 9번째 국제대회 우승을 차지했다. 2승만 더하면 세계배드민턴연맹(BWF) 단일 시즌 최다 우승(11회) 기록과 어깨를 나란히 할 수 있다.
여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 26일 프랑스 렌에서 열린 BWF 프랑스오픈(슈퍼 750) 여자 단식 결승에서 2위 왕즈이(중국)를 2-0(21-13, 21-7)으로 완파했다. 19일 끝난 덴마크오픈(슈퍼 750)에 이어 2주 연속 우승이다. 안세영이 프랑스오픈 정상에 선 것은 2019년과 지난해에 이어 올해가 3번째다.
전날 준결승에서 87분의 혈투 끝에 ‘천적’ 천위페이(5위·중국)를 2-1(23-21, 18-21, 21-16)로 꺾은 안세영은 이날 왕즈이를 상대로는 일방적인 경기를 펼쳤다. 안세영은 1세트에서 9-9까지 탐색전을 벌인 뒤 연속 득점해 격차를 벌렸다. 절묘한 헤어핀과 강력한 스매시로 왕즈이를 압박해 21-13으로 1세트를 마무리했다. 2세트에서는 처음 5연속 득점을 하는 등 시종 왕즈이를 몰아붙여 21-7로 승리했다. 승부를 마무리 짓기까지 42분밖에 걸리지 않았다. 안세영은 최근 왕즈이를 상대로 7연승을 달리며 상대 전적에서도 15승 4패로 앞섰다. 우승 확정 이후 안세영은 관중석을 향해 포효를 내지르는 세리머니를 펼쳤다.
이날 우승으로 두 시즌 전 자신이 세운 여자부 BWF 단일 시즌 최다 우승(9회)과 타이를 이룬 안세영은 남은 시즌 BWF 단일 시즌 최다 우승 타이기록에 도전한다. 남녀부를 통틀어 이 부문 기록은 2019년 11회 우승을 차지한 모모타 겐토(일본)가 갖고 있다. 안세영은 11월 호주오픈과 12월 중국에서 열리는 월드투어 파이널스를 모두 제패하면 이 기록에 다가설 수 있다.
댓글 0