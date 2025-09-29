‘i240 아이언’ 본 프로들 시즌 중에 ‘교체’

△진정한 캐비티·백 디자인=전통적인 캐비티 디자인을 적용했으며 롱 아이언과 미드 아이언의 주변부 무게 배분의 장점을 극대화하면서도 깔끔한 플레이어 스타일의 디자인을 채택해 골퍼들에게 안정감을 제공한다.



△만족스러운 임팩트 경험=i230 배지보다 8.5g 더 가벼운 멀티 소재 배지는 카본 패턴이 적용된 ABS 소재로 제작했다. 엘라스토머 인서트가 페이스를 견고하게 지지해 페이스 전 영역에서 효율적인 에너지 전달을 구현하며 부드러운 타구감과 만족스러운 타구음을 제공한다.



△최적화된 무게중심 설계=엘라스토머 CTP를 더 깊고 최적의 위치에 배치해 무게중심을 낮췄다. 이를 통해 비거리와 컨트롤을 향상시키고 더 높은 탄도를 구현하는 동시에 임팩트 시 충격을 줄여 손끝에 전해지는 기분 좋은 타구감을 제공한다.



△넓은 그루브로 정확한 샷=넓은 그루브 설계를 적용해 스핀양을 높여 정확한 샷을 제공한다. 또한 어드레스 시 안정감을 주는 페이스와 그루브 디자인이 샷의 일관성을 높여 안정적인 플레이를 가능하게 한다.