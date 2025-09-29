동아일보

‘i240 아이언’ 본 프로들 시즌 중에 ‘교체’

핑골프

세계적인 골프 브랜드 핑골프에서 출시한 2025년 신제품 ‘i240 아이언’이 인기리에 시판 중이다.

핑에서 출시하는 i시리즈 아이언은 다양한 퍼포먼스를 하나의 디자인으로 집약시킨 정확성과 관용성이 뛰어난 중상급자용 모델로 특히 한국에선 KLPGA 선수들의 사용률이 높다.

2025 신제품 i240 아이언은 출시와 동시에 시즌 중임에도 불구하고 노승희, 전예성, 박민지, 박혜준 등 많은 소속 선수가 바로 교체했으며 좋은 성적으로 이어지고 있다. 특히 박민지 프로는 KLPGA투어 BC카드·한경레이디스컵에서 홀인원까지 기록하며 i240 아이언의 정확성을 입증하기도 했다.

i240 아이언은 낮은 무게중심 설계로 최적의 탄도를 구현해 비거리와 정확성을 동시에 향상시켰다. 새롭게 설계된 배지와 엘라스토머 인서트 기술로 무게를 절감하고 관성모멘트를 높여 롱·미드 아이언에서 뛰어난 비거리와 안정성을 제공한다. 또한 i240의 솔 디자인은 이전 모델과 유사한 형태를 유지하면서도 둥근 리드 에지와 충분한 바운스를 적용해 잔디와의 부드러운 상호작용을 촉진하며 깔끔하고 견고한 타격을 가능하게 한다.

골퍼의 체형과 스윙에 맞게 10가지 라이각과 다양한 샤프트와 그립 사이즈 중 선택이 가능하며 핑 본사, 남서울CC 제2연습장 피팅스튜디오 및 전국 핑 피팅 대리점에서 피팅 후 구매가 가능하다.

제품 특징
△진정한 캐비티·백 디자인=전통적인 캐비티 디자인을 적용했으며 롱 아이언과 미드 아이언의 주변부 무게 배분의 장점을 극대화하면서도 깔끔한 플레이어 스타일의 디자인을 채택해 골퍼들에게 안정감을 제공한다.

△만족스러운 임팩트 경험=i230 배지보다 8.5g 더 가벼운 멀티 소재 배지는 카본 패턴이 적용된 ABS 소재로 제작했다. 엘라스토머 인서트가 페이스를 견고하게 지지해 페이스 전 영역에서 효율적인 에너지 전달을 구현하며 부드러운 타구감과 만족스러운 타구음을 제공한다.

△최적화된 무게중심 설계=엘라스토머 CTP를 더 깊고 최적의 위치에 배치해 무게중심을 낮췄다. 이를 통해 비거리와 컨트롤을 향상시키고 더 높은 탄도를 구현하는 동시에 임팩트 시 충격을 줄여 손끝에 전해지는 기분 좋은 타구감을 제공한다.

△넓은 그루브로 정확한 샷=넓은 그루브 설계를 적용해 스핀양을 높여 정확한 샷을 제공한다. 또한 어드레스 시 안정감을 주는 페이스와 그루브 디자인이 샷의 일관성을 높여 안정적인 플레이를 가능하게 한다.

조선희 기자 hee3110@donga.com
