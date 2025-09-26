역대 최다 1만2100명 러너들… 금강 들판 가르며 가을을 맞다

동아일보 2025 공주백제마라톤
28일 오전 9시 시민운동장 출발
5개 부문… 중부권 대표 대회로 성장
신설 ‘대학 크루 대항전’ 7팀 참가
가을 마라톤의 시작을 알리는 2025 공주백제마라톤이 28일 오전 9시 충남 공주 시민운동장을 출발해 금강을 따라 백제큰길을 돌아오는 코스에서 열린다. 공주시와 동아일보가 공동 주최하는 공주백제마라톤은 2003년 첫 개최 이후 중부권을 대표하는 마스터스 대회로 성장했다.
올해 대회에는 42.195km 풀코스를 비롯해 △32.195km △하프코스(21.0975km) △10km △5km 등 5개 부문에 역대 최다인 1만2100여 명이 참가한다. 지난해보다 1800여 명 늘어난 숫자다. 대회 조직위원회 관계자는 “대회 참가자 편의 제공 차원에서 마련한 서울∼공주 왕복 45인승 셔틀버스 20대도 전석 매진됐다”고 말했다.
2023년 신설된 32.195km 코스는 경주국제마라톤(10월 18일) 등 가을 마라톤 시즌을 준비하는 마라토너에게 ‘LSD(Long Slow Distance)’ 훈련용으로 사랑받고 있다. 정상 속도의 60% 정도로 달리는 LSD는 풀코스 도전을 앞둔 이들에게 필수 훈련으로 꼽힌다.
올해 대회에는 ‘대학 크루 대항전’도 신설됐다. 같은 대학 소속 재학생(휴학생 포함) 4, 5명이 성별 구분 없이 한 팀으로 10km를 달린 뒤 상위 4명의 기록을 합산해 순위를 매긴다. 1위 팀은 120만 원, 2위 팀은 80만 원, 3위 팀은 40만 원을 각각 상금으로 받는다. 이번 대회에는 건양대, 고려대, 서울대, 성균관대, 한국체육대 3개 팀 등 총 7개 팀이 도전장을 냈다.
올해 대회 참가자 네 명 가운데 한 명(3845명)은 ‘동아마라톤멤버십’ 회원이다. 올해 처음 생긴 이 멤버십 회원은 동아일보가 주최하는 3개 마라톤 대회(서울국제마라톤, 공주백제마라톤, 경주국제마라톤)에 모두 참가할 수 있다.
이번 대회 골인 지점 옆에 있는 백제체육관에는 ‘멤버십 존’도 마련된다. 멤버십 회원은 레이스를 마친 뒤 이곳에서 스포츠 마사지, 완주 메달 기록 각인 서비스 등을 받을 수 있다. 멤버십 회원이 아니라도 동아마라톤 3개 대회를 모두 완주한 러너는 경주 대회가 끝난 뒤 ‘런저니 메달’을 받는다.
공주백제마라톤은 유네스코 세계문화유산인 공산성과 무령왕릉 등 700년 백제 역사가 담긴 유적지를 두루 지난다. 참가자 전원은 공산성, 무령왕릉과 왕릉원, 석장리박물관 무료입장권을 받을 수 있다.
대회 전날인 27일에는 짧은 거리를 가볍게 뛰며 컨디션을 점검하는 ‘셰이크아웃런’도 열린다. 공주 특산품인 알밤에서 따와 ‘알밤런’으로 이름 붙인 이 레이스에는 500여 명이 참가한다. 알밤런은 공주시민운동장에서 출발해 제민천을 끼고 옛 공주읍사무소를 돌아오는 왕복 6km 코스로 열린다.
공주백제마라톤 후원사인 기능성 스포츠웨어 브랜드 ‘컴프레스포트’의 얀 추미 글로벌 최고경영자(CEO)는 이번 대회 기간 방한해 공주 한옥마을에서 묵으며 10km 코스를 직접 뛸 예정이다.
“백제의 역사와 숨결 느끼며 달려보세요”
최원철 충남 공주시장
“백제 역사와 숨결이 깃든 공주에서 힘차게 달려봅시다.”
최원철 충남 공주시장(사진)은 25일 동아일보와의 인터뷰에서 이렇게 말하며 참가자들을 환영했다. 그는 “세계유산도시 공주에서 다시 한번 참가자들을 맞이하게 돼 무척 기쁘다”고 덧붙였다.
최 시장은 “마라톤은 긴 여정을 묵묵히 스스로의 힘으로 완주해야 하는 경기”라며 “고통도 성취도 오롯이 자기 몫인 만큼, 이번 도전이 참가자 여러분께 삶의 활력을 불어넣고 한 단계 더 성장하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
올해 대회 코스는 공주의 대표 명소들을 지나며 가을 정취를 만끽할 수 있도록 설계됐다. 그는 “가족과 친구, 이웃이 함께 응원하는 축제 분위기 속에서 달리는 만큼 기록보다 즐거움과 화합에 더 큰 의미가 있는 대회가 될 것”이라며 “대회를 위해 흘린 땀과 열정에 아낌 없는 박수를 보내고, 공주의 역사적 숨결과 가을 풍경을 즐기며 안전하게 완주하길 기원한다”고 참가자들에게 응원의 메시지를 전했다.
공주시는 10월 3일부터 우리나라 대표 역사문화 축제인 ‘백제문화제’를 개최한다. 최 시장은 “공주시는 백제의 숨결을 간직한 역사·문화도시”라며 “‘세계유산 백제, 동탁은잔에 담다’를 주제로 열리는 백제문화제에도 많은 분들이 방문해 백제의 매력을 느끼고 즐거운 추억을 만들길 바란다”고 말했다.
“축제의 장 되도록 안전과 질서유지 만전”
정재일 충남 공주경찰서장
“‘2025 공주백제마라톤’은 많은 시민과 참가자가 함께하는 큰 행사인 만큼, 교통 안전과 질서 유지에 만전을 기하겠습니다.”
정재일 충남 공주경찰서장(사진)은 25일 동아일보와의 인터뷰에서 “이번 대회는 달리기를 넘어 서로를 격려하고 건강과 희망을 나누는 축제의 장이 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
공주경찰서는 28일 열리는 대회를 앞두고 교통 관리 대책을 마련했다. 정 서장은 “마라톤 코스 주변 및 통제 구간에 경찰 인력은 물론이고 모범운전자, 전의경회, 자율방범대 등과 함께 각종 안전사고에 대비할 예정”이라며 “의료진 및 관계 기관과 긴밀히 협력해 돌발 상황에도 신속히 대응할 수 있도록 준비를 끝마쳤다”고 설명했다.
대회 당일에는 출발지인 공주시민운동장 주변 도로에서 오전 8시 30분부터 오후 2시 30분까지 차량을 통제한다. 공주생명과학고 사거리, 의당면, 금강교(전막) 사거리는 오전 8시 50분부터 오전 11시까지 구간별로 탄력 통제를 시행한다. 풀코스 반환점이 있는 나래원 방향 백제큰길도 오전 8시 50분부터 오후 2시 30분까지 통제할 계획이다.
정 서장은 “1500년의 유구한 역사와 찬란한 문화유산이 살아 숨 쉬는 공주시 방문을 환영한다”며 “모든 참가자가 무사히 결승선을 통과할 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.
