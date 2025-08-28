오거스타, 韓골프 홀대

‘마스터스’ 출전권 안 줘
세계 최고 권위의 골프대회 마스터스 토너먼트를 주최하는 ‘오거스타 내셔널 골프클럽’이 세계 6개 나라 내셔널 타이틀 대회 우승자에게 초대장을 보내기로 했다. 일본은 물론이고 홍콩 챔피언도 이 초대장을 받게 됐지만 ‘한국오픈’ 우승자는 이 명단에서 빠졌다.
日 등 6개국엔 초대장 보내
오거스타 내셔널 골프클럽과 디오픈 챔피언십을 주관하는 영국왕립골프협회(R&A)는 “남아프리카공화국, 스코틀랜드, 스페인, 일본, 호주, 홍콩 등 6개 나라 내셔널 타이틀 대회 우승자는 마스터스와 디오픈 출전권을 받게 된다”고 27일 공동 발표했다.
R&A는 2013년부터 한국오픈을 포함한 전 세계 11개 나라 내셔널 타이틀 대회 우승자에게 디오픈 출전권을 주고 있는데 오거스타 내셔널 골프클럽도 이를 일부 받아들인 것이다. 마스터스는 그동안 미국프로골프(PGA)투어 대회 우승자에게만 출전권을 줬다.
오거스타 내셔널 골프클럽의 프레드 리들리 회장은 “마스터스가 역사 깊은 내셔널 타이틀 대회에서 정상에 오른 세계 최고의 선수들을 인정한다는 의미”라고 말했다.
이번 발표에서 한국이 빠지면서 대한골프협회(KGA) 및 한국프로골프협회(KPGA)의 외교력 부재가 도마 위에 올랐다. KPGA투어가 남자 골프 세계랭킹 점수를 받는 투어 목록에 포함되어 있지 않아 이번 초청 대상에서 빠졌다는 게 골프계의 중론이다.
KGA 관계자는 “앞서 어떤 설명도 없었다. 한국이 빠진 이유에 대해 오거스타 내셔널 골프클럽에 질의한 상황”이라며 “우리뿐 아니라 이탈리아, 프랑스 같은 유럽 쪽 골프협회도 모두 비상이 걸렸다”고 말했다.
김정훈 기자 hun@donga.com
