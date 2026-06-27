도로서 웃통 벗더니 경찰에 주먹질…결국 테이저건 맞았다

수원 거리 난동 40대 남성 체포
새벽 시간대 도로 한복판에서 옷을 벗고 경찰에게 주먹을 휘두른 40대 남성이 붙잡혔다.
출동 경찰에 주먹-옷가지 휘둘러
27일 경기 수원팔달경찰서는 공무집행방해 등 혐의로 40대 남성을 현행범 체포했다고 밝혔다.
이 남성은 이날 오전 1시 30분경 수원시 팔달구 인계동 한 도로에서 경찰관에게 주먹질한 혐의를 받는다. 당시 경찰은 “도로를 돌아다니며 차량 통행을 방해하는 사람이 있다”는 신고를 받고 출동한 상황이었다.
현장에 도착한 경찰이 남성을 제지하려고 하자 그는 윗옷을 벗은 상태로 주먹을 휘둘렀다.
같은 날 인스타그램에는 사건 상황이 담긴 영상 한 편이 올라왔다. 공개된 영상에서 남성은 경찰이 다가오자 주먹과 벗은 옷가지를 휘둘렀다. 또 중앙분리대를 넘은 뒤 뒷걸음질 치며 경찰을 도발했다.
결국 경찰은 남성에 테이저건을 쏴 붙잡았다. 남성은 경찰 조사에서 “사람들이 나를 쫓아왔다. 도망 다니는 중”이라며 횡설수설한 것으로 전해졌다. 술에 취한 상태는 아닌 것으로 확인됐다. 다만 정신질환을 앓고 있다는 가족 진술에 따라 응급입원 조치했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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