오창 다목적 방사광가속기 이름은 ‘한국새빛가속기’

‘韓 과학기술 밝히는 빛’ 의미 담아
충북 청주시 청원구 오창읍에 추진 중인 다목적 방사광가속기의 공식 명칭이 ‘한국새빛가속기’(KLS·Korea Light Source)로 정해졌다.
충북도는 한국방사광이용자협회 등 각계 전문가로 구성된 ‘명칭선정위원회’가 국가 연구시설의 장기적 활용성과 국제적 식별성 등을 종합적으로 검토해 이같이 확정했다고 23일 밝혔다.
한국새빛가속기는 ‘대한민국 과학기술의 내일을 밝히는 새로운 빛’이라는 의미를 담았다. 또 영문 명칭인 KLS에는 전 세계 방사광가속기 분야에서 쓰이는 ‘Light Source’를 활용했다. 선정된 명칭은 구축 사업 전반과 국내외 홍보, 연구 협력, 학술 활동, 공식 문서 등에 사용될 예정이다.
당초 전국 명칭 공모로 5건의 수상작을 뽑았지만 상표권 등 권리관계와 국내외 유사 명칭 존재 여부, 국제적 활용성과 식별성 등을 검토한 결과 이들 가운데 마땅한 게 없어 새로 명칭선정위를 꾸려 선정했다고 충북도는 설명했다.
‘꿈의 현미경’으로 불리는 방사광가속기는 부품소재와 신약 개발 등 첨단산업의 원천기술 경쟁력 확보를 위한 필수 장비다. 충북도는 두 번째 도전 끝에 유치에 성공했다. 오창은 전국 어디서 쉽게 접근할 수 있는 지리적 여건과 발달 된 교통망, 대덕연구단지 등 주변 연구 기반 시설 등에서 높은 평가를 받았다.
부지는 청주시 오창테크노폴리스 산업단지 내 54만m²이며 시설 규모는 6만9400m²다. 2029년 12월까지 1조1643억 원의 사업비가 투입될 예정이다. 과학기술정보통신부는 지난달 포스코이앤씨 컨소시엄과 다목적 방사광가속기 구축을 위한 기반 시설 건설공사 계약을 최종 체결했다. 착공은 다음 달 예정됐다.
장기우 기자 straw825@donga.com
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