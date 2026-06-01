보조금 받는 단체-시설, 신협서도 전용계좌 개설

광주내 신협 43곳서 이용 가능
광주시 지방보조금을 받는 단체와 시설 운영자들이 앞으로 시 금고뿐 아니라 신협에서도 보조금 전용계좌를 개설할 수 있게 됐다.
광주시는 22일 시청 비즈니스룸에서 광주문화신협과 지방보조금관리시스템(보탬e) 전용계좌 개설·운영을 위한 업무협약을 체결했다. 기존 시 금고 중심으로 운영되던 지방보조금 관리 체계를 신협 등 상호금융기관으로 확대하기 위한 조치다.
이에 따라 광주문화신협에서 지방보조금 전용계좌를 개설하면 지역 내 43개 신협에서 관련 서비스를 이용할 수 있게 됐다. 광주시는 그동안 이용 가능한 금융기관이 제한돼 불편을 겪었던 보조사업자들의 계좌 개설과 관리가 한층 수월해질 것으로 보고 있다.
특히 문화·복지·체육·마을공동체 등 각종 지방보조사업을 수행하는 단체와 법인, 시설 운영자들은 보다 가까운 지역 금융기관을 선택할 수 있게 돼 금융 접근성과 이용 편의가 높아질 전망이다.
광주시는 또 지방보조금이 지역 기반 금융기관을 통해 집행되면 자금의 지역 내 순환 효과가 커져 지역경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다. 앞으로는 새마을금고, 수협 등 다른 상호금융기관과도 협력을 확대해 지방보조금 전용계좌 이용 환경을 넓혀갈 계획이다.
강기정 광주시장은 “지방보조금이 지역사회 곳곳에 보다 효율적으로 쓰이고 보조사업자들의 이용 불편도 줄어들 수 있기를 기대한다”고 말했다.
김남석 광주문화신협 이사장은 “보조사업자들이 가까운 생활권 금융기관에서 전용계좌를 보다 편리하게 개설하고 이용할 수 있도록 실질적인 지원에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
정승호 기자 shjung@donga.com
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