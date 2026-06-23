“러브버그 막자” 계양산 방역 작업

  • 동아일보

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22일 인천 계양구 계양산 정상 부근에서 계양구 방역기동반 관계자들이 붉은등우단털파리(러브버그)를 방제하기 위해 물을 뿌리고 있다. 계양구는 지난해 여름부터 이 일대에 러브버그가 대량 발생하자 방역을 강화하고 있다.

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인천=신원건 기자 laputa@donga.com
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