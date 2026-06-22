“더러운 발 치우라”…임산부석 맨발로 드러누운 민폐남 ‘참교육’시킨 승객

지하철 임산부 배려석에 신발을 벗고 다리를 길게 뻗은 채 여러 좌석을 차지한 승객에게 공개적으로 쓴소리를 날려 ‘참교육’한 젊은 남성이 박수를 받고 있다.
20일 유튜브 채널 ‘킹받쥬’와 SNS(소셜미디어) 등에는 지하철 내 민폐 행동을 하는 남성에게 잘못을 지적하고 있는 남자 승객의 모습이 담긴 영상이 올라왔다.
공개된 영상에는 한 남성이 임산부 배려석에 앉아 신발을 벗은 채 다리를 좌석 위로 올리고 있는 모습이다. 문제의 남성은 임산부 배려석부터 몸을 기댄 채 좌석 세칸을 차지하고 앉아 주변 승객들에게 불편함을 끼치고 있었다.
이를 본 한 젊은 남성은 민폐 승객에게 다가가 “다른 사람들도 신발 벗고 다리 뻗고 싶지 않겠느냐”며 “하지만 공공장소이기 때문에 하지 않는 것”이라고 말했다.
이어 “신발을 벗고 발을 올려놓고 세 칸이나 차지하는 게 문제다. 당신이 다리를 펴고 신발까지 벗고 있으니 더러워서 누가 여기 앉겠느냐”고 강하게 지적했다.
이에 민폐 남성은 “더럽다는 거냐?”라고 되묻자 “그럼 당신의 발이 깨끗하다고 생각하느냐”라고 짚으며 따끔하게 훈계하고 있다.
해당 영상은 빠르게 확산됐고, 민폐 남성에 대한 지적과 함께 이를 지적한 남성을 향한 칭찬이 이어졌다.
누리꾼들은 “무서운 세상인데 저런 사람에게도 할 말을 할 수 있는 시민이 있어 정말 다행이다”, “젊은 분 시민의식에 박수를 보낸다”, “공공장소에서 기본 예의도 지키지 않는 사람이 너무 많다”, “요즘 세상이 흉흉한데도 나서서 말한 용기가 대단하다”, “공공장소에서 신발 벗고 발 올리는 저 사람의 얼굴과 표정을 봐라 정말 최악이다”, “임산부석에 앉아서 실실거리는 저 얼굴 생긴 거도 비호감인데 정말 한 대 때려주고 싶다” 등 반응을 보였다.
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