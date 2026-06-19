본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
폭염 취약계층에 선풍기-이불 등 지원
동아일보
입력
2026-06-19 04:30
2026년 6월 19일 04시 30분
황금천 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260618/134139501/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
인천사회복지공동모금회 캠페인
ARS 또는 QR코드로 기부 가능
17일 대구 서구 평리공원에서 한 시민이 양산과 손 선풍기를 들고 이동하고 있다. 2026.06.17 뉴시스
인천사회복지공동모금회(인천모금회)는 본격적인 무더위를 앞두고 소외계층을 지원하기 위한 ‘우리 인천 희망여름 착착착 나눔 캠페인’을 시작한다고 18일 밝혔다.
다음 달 15일까지 진행되는 이번 캠페인은 폭염에 취약한 홀몸노인과 기초생활수급자 등 사회적 취약계층 2200여 명을 지원하기 위해 마련됐다. 이들 가구에는 선풍기와 이불, 대나무 매트, 비타민 등 건강하게 여름을 날 수 있도록 돕는 물품이 전달된다.
앞서 인천모금회는 16일 인천사회복지관협회에 2억3600만 원을 전달했다. 이에 따라 인천지역 사회복지관은 생활 형편이 어려운 가정에 여름나기 물품을 지원할 계획이다.
캠페인에 참여하려는 시민이나 기업은 자동응답전화나 QR코드 등을 통해 기부할 수 있다.
조상범 인천사회복지공동모금회장은 “기후변화로 여름철 폭염 우려가 커지는 상황에서 취약계층에 대한 지원은 더욱 중요해지고 있다”며 “생활 형편이 어려운 이웃들이 건강하고 안전하게 여름을 날 수 있도록 많은 시민이 캠페인에 동참해 주시길 바란다”고 말했다.
#인천사회복지공동모금회
#희망여름
#착착착 나눔 캠페인
#소외계층 지원
#폭염 취약계층
#홀몸노인
#기초생활수급자
#여름나기 물품
#사회복지관