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사회
딥페이크 포비아
카리나·윈터 ‘딥페이크’ 제작·판매자 실형… SM “강력 대응”
동아닷컴
업데이트
2026-06-18 16:12
2026년 6월 18일 16시 12분
입력
2026-06-18 16:07
2026년 6월 18일 16시 07분
황지혜 기자
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사진=윈터 SNS 갈무리
그룹 에스파 멤버 카리나와 윈터의 딥페이크 영상을 제작하고 유포한 혐의를 받는 피고인이 징역 2년6개월 실형을 선고받았다.
18일 대구고등법원 제1형사부는 딥페이크 영상물을 제작해 영리 목적으로 판매한 피고인에게 징역 2년 6개월을 선고했다. 이와 함께 80시간의 성폭력 치료 프로그램 이수 명령과 아동·청소년 관련 기관 등에 대한 7년간의 취업 제한 명령도 내려졌다.
소속사 SM엔터테인먼트는 이날 공식 입장을 내고 아티스트의 권익을 침해하는 범죄 행위에 대해 무관용 원칙으로 강경 대응하겠다는 방침을 재차 강조했다.
SM 측은 “당사는 팬들의 제보와 국내외 주요 플랫폼을 면밀히