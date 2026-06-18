‘동탄 패밀리풀’ 27일 개장… 유수풀-미끄럼틀 생겼다

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화성시 동탄1 신도시 석우동 문화공원에 조성된 ‘동탄 패밀리풀’ 전경. 화성시 제공
화성시 동탄1 신도시 석우동 문화공원에 조성된 ‘동탄 패밀리풀’ 전경. 화성시 제공
경기 화성시 동탄1신도시 석우동 문화공원에 조성된 대규모 공공 물놀이 시설 ‘동탄 패밀리풀’이 27일 개장한다.

17일 화성시에 따르면 화성도시공사가 운영하는 동탄 패밀리풀은 면적 1만9000㎡ 규모로, 지난해 7월 개장 이후 첫해에만 약 1만3000명이 찾으며 화성의 대표 여름 휴식 공간으로 자리 잡았다. 시설은 수심 0.87m의 아쿠아풀(2990㎡)을 비롯해 △유아 전용풀(254㎡) △플로팅 리버풀(765㎡) △수온 34도를 유지하는 힐링 온수풀(116㎡) △음악분수 시설 ‘포레스트블루’ 등으로 구성됐다. 올해는 유수풀과 워터슬라이드도 새롭게 도입했다.

운영 기간은 다음 달 12일까지 주말에만 개장하며, 7월 14일부터 8월 30일까지는 매주 월요일을 제외한 주 6일 운영한다. 이용객 분산과 쾌적한 환경 유지를 위해 오전 9시∼오후 1시, 오후 2시∼6시로 나눠 2부제로 운영하며, 회차별 입장 인원은 최대 850명으로 제한된다.

이용 요금은 성인(만 19세 이상) 5000원, 청소년(만 13∼18세) 4000원, 어린이·유아(만 3∼12세) 3000원이며 만 2세 이하 영아는 무료다. 입장권은 온라인 예약 시스템을 통해 예매할 수 있다. 정명근 화성시장은 “시민들이 도심 속에서 안전하고 쾌적하게 물놀이를 즐길 수 있도록 수질 관리와 시설 점검을 빈틈없이 했다”며 “한층 다양해진 물놀이 콘텐츠를 통해 가족 단위 이용객들이 무더위를 식히고 즐거운 추억을 만들 수 있기를 바란다”고 말했다.

#화성시#동탄1신도시#동탄 패밀리풀#공공 물놀이 시설#아쿠아풀#워터슬라이드
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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