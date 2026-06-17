“344억 썼는데 흉물?”…창원 ‘빅트리’ 결국 수사 의뢰

경남 창원시가 초대형 인공 나무 조형물 ‘빅트리’ 논란과 관련해 특정감사를 벌이고 민간사업자 측 관계자 2명을 경찰에 수사 의뢰했다.
17일 창원시에 따르면 시는 지난 2월 9일부터 5월 31일까지 약 4개월 동안 빅트리 조성사업 전반에 대한 특정감사를 진행했다.
이번 감사는 빅트리 공개 이후 시민 비판과 언론 보도가 이어지면서 이뤄졌다. 빅트리는 조성사업 규모가 약 344억 원으로 알려졌지만, 완공된 모습이 당초 조감도와 다르다는 비판을 받아왔다. 시민들은 “기대했던 모습과 다르다”, “흉물 같다”는 반응을 보였다.
시는 안전 문제 등을 이유로 일부 디자인이 변경됐다고 설명해왔다.
창원시는 감사 결과 설계 단계에서 불필요한 사업비가 반영됐을 가능성이 있다고 봤다. 이에 시는 민간사업자 측 관계자 2명을 경찰에 수사 의뢰했다.
담당 공무원들에 대한 조치도 이뤄졌다. 시는 빅트리 디자인이 최종 변경되는 과정에서 관련 공무원들이 검토 업무를 소홀히 했다고 판단했다. 당시 업무를 맡았던 공무원 4명에게는 훈계·주의 처분을 내렸고, 1명에 대해서는 징계를 의뢰했다.
빅트리는 싱가포르 관광명소인 ‘가든스 바이 더 베이’의 초대형 인공 나무를 참고해 만든 조형물이다. 창원시는 이를 지역의 새로운 야간 관광 자원으로 활용하겠다는 계획을 세웠다.
창원시는 현재 빅트리의 외형을 개선하기 위한 절차를 진행하고 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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