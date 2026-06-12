키움 이용규 코치, 만취운전…순찰차-승용차 들이받아

프로야구 키움 히어로즈 소속 이용규 플레잉코치(41)가 음주운전 혐의로 입건됐다.
12일 경찰에 따르면 이 코치는 이날 오전 6시 25분경 경기 구리시 아천동 왕복 6차선 도로에서 술을 마신 상태로 운전대를 잡았다가 맞은편에서 유턴하던 승용차를 들이받았다. 사고 충격으로 튕겨나간 이 코치의 차량은 도로변에 정차해 있던 경찰차를 들이받고서야 멈춰선 것으로 전해졌다.
이번 사고는 신호를 위반한 이 코치가 정상 신호에서 유턴하는 차량을 들이받으며 일어난 것으로 파악됐다. 사고 후 측정한 이 코치의 혈중알코올농도는 면허취소 수치로 알려졌다. 이 사고로 피해 차량에 타고 있던 60대 남성 운전자와 경찰차에 타고 있던 경찰관이 경상을 입었다.
경찰은 이 코치를 도로교통법상 음주운전 등의 혐의로 불구속 입건하고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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