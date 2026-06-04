잠실7동 투표함 대치 여전…오세훈 당선 확정 못해

선관위 “개표 마쳐야 확정 가능” 설득에도 시민들 반출 저지
투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 서울특별시선거관리위원회가 4일 오전 투표함 반출을 시도했지만 불발됐다. 선관위 관계자는 현장에서 대치 중인 시민에게 “개표를 마쳐야지만 당선자 확정을 할 수 있다”고 말했지만 설득하지 못했다. 현재 서울시선관위는 투표함 이송을 강행하진 않겠다는 방침이다.
선관위 관계자는 이날 오전 잠실7동 제2투표소에서 대치 중인 시민들에게 “당선 결과가 확정돼야 선거 효력에 대한 법적 절차를 밟을 수 있다”며 “그 과정에서 부정선거인지 아닌지에 대한 판단도 가능해 진다”고 말했다.
선관위 관계자는 더불어민주당 정원오 서울시장 후보의 승복 선언 뒤 승리 소감을 밝힌 국민의힘 오세훈 서울시장 후보에 대해서도 언급했다. 하지만 일부 시민들은 출입문 앞에서 “부정선거”, “오세훈 당선이랑 상관이 없다”면서 투표함 반출을 저지했다. 이후에도 “재선거”를 연호하며 대치를 이어갔다.
앞서 6·3 지방선거일인 전날 서울 일부 지역에서 투표용지가 부족해 투표가 잠시 중단되는 초유의 사태가 벌어졌다. 선관위는 서울 송파구 투표소 12곳과 강남구, 광진구 각 1곳 등 14곳의 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것으로 파악했다고 밝혔다. 이에 잠실 일부 투표소에선 오후 10시경까지 ‘심야 투표’가 이어졌다.
심야 투표 과정에서 송파구 잠실7동 제2투표소 인근에는 투표함 반출을 막으려는 인파가 몰렸다. 투표소 근처에 모인 인파는 투표함이 밖으로 나와선 안 된다고 주장하며 투표함 반출을 막았다. 한 시민은 투표함에 대해 “증거물”이라며 “증거가 없어지면 안 된다”고 주장했다.
대치가 이어지자 경찰은 수십 명의 경찰 기동대를 투입해 질서 유지에 나섰다. 현장 경력이 가장 많이 배치됐던 시점은 4일 오전 3시로, 당시 투표소 일대에는 관할 경찰서 인력과 기동대를 포함해 약 470명이 투입된 것으로 파악됐다. 서울시선관위는 4일 입장문을 내고 투표함 이송을 강행하진 않겠다고 밝혔다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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