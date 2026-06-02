“텅텅 빈 임산부석 두고 굳이 일반석 앉는 임신부들…자리 하나 뺏는 꼴”

지하철 임산부 배려석을 비워둔 채 일반석에 앉는 임산부들을 여러 차례 목격했다는 직장인이 “임산부가 일반석에 당연히 앉을 수 있지만 굳이 비어 있는 임산부석을 두고 일반석을 이용해 다른 승객이 앉을 자리가 줄어드는 상황이 이해되지 않는다”고 불만을 토로했다.
2일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 “요즘 임산부들 임산부석 안 앉는 게 유행이냐”는 제목의 글이 올라왔다.
A 씨는 “임산부석이 비어 있는데도 일반석에 가서 앉는 임산부를 며칠 사이 세 번이나 봤다”며 “덕분에 다른 사람들은 임산부석에 앉지 못하고 그냥 서서 간다”고 지적했다.
이어 “혹시 임산부도 임산부석 비워두기 캠페인 같은 걸 하는 거냐”면서 “오늘 아침에도 저런 임산부가 있었는데 다른 임산부석은 텅텅 비어 있었다”며 “특히 서로가 힘든 아침 출근 시간에는 서로 배려를 좀 했으면 좋겠다”고 당부했다.
또 “내가 지하철을 이용하는 시간대에는 늘 임산부석이 비어 있다. 다들 힘들어도 안 앉는다”며 “그런데 왜 임산부들은 임산부석을 비워두고 일반석에 앉는 것이냐. 임산부가 아닌 일반인 한쪽에서만 일방적으로 배려해야 하는 거냐”고 했다.
임산부석에 앉아 있는 일반인들에게 자리를 양보하라고 지적한 적도 있다는 A 씨는 “아침에 지하철에는 사람들로 득실득실한데 임산부들까지 빈자리를 놔두고 일반석에 앉으면 결국 다른 사람 자리 하나를 뺏는 것과 같다”고 주장했다.
그러면서 “임산부가 일반석에 앉는다고 아니꼽게 보는 게 아니다”라며 “굳이 임산부석을 비워두고 일반석에 앉아서 다른 사람이 못 앉게 되는 상황이 이해가 안 되는 것”이라고 거듭 강조했다.
사연을 접한 누리꾼들은 “임산부 배려석은 원래 초기 임산부를 위해 만들어진 자리다. 즉 자기보다 더 배가 나온 임산부를 위해 자리를 양보해 준 것일 수 있다”, “임산부석이 비어 있는 상황이라면 임산부가 그 자리를 이용하는 것이 맞다”, “임산부는 어디에 앉든 자유 아닌가”, “시민은 임산부 배려석 앉지도 못하는데 배려석 비 있으면 임산부는 당연히 배려석에 앉아야 한다” 등 다양한 반응을 보였다.
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