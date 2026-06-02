AI-독립출판… 동네 도서관이 달라졌다

특색 입힌 도서관들 ‘개성 경쟁’
서초, 전국 첫 AI 특화 공공도서관
마포, 지역 서점과 협업 프로그램
강동은 고전 중심 ‘독서공간’ 운영
“드림메이커 AI(인공지능)를 활용하면 읽은 책을 그림이나 시로 표현하고, 다른 이용자와 독서 감상도 공유할 수 있습니다.”
지난달 29일 서울 서초구 우면도서관 5층 ‘나만의 실감서재’에서 공민영 우면도서관 분관장(44)과 도서관 직원들이 ‘드림메이커’ 프로그램을 시연하며 말했다. 교사와 아이의 관계를 다룬 권영애 작가의 교육서 ‘그 아이만의 단 한 사람’에 대한 독후감을 입력하자 대형 발광다이오드(LED) 스크린에는 여성이 아이를 다정하게 돌보는 모습의 동화 삽화풍 그림이 나타났다. AI가 독후감을 바탕으로 생성한 그림이었다. 화면을 터치하면 ‘좋아요’와 ‘공감’ 반응도 남길 수 있었다.
● 전국 첫 AI 특화 공공도서관 된 서초구
우면도서관은 지난해 12월 개관한 AI 특화 공공도서관이다. 서초구에 따르면 이곳은 AI 기반 독서 체험과 콘텐츠 서비스를 특화한 전국 최초의 공공도서관이다. 우면열린문화센터 내에 조성된 이 도서관은 AI 기반 라이브러리 시스템을 갖춘 ‘나만의 실감서재’와 청소년 특화 공간인 ‘웹툰놀이존’을 운영하고 있다.
실감서재에서는 이용자의 독서 이력을 바탕으로 맞춤형 도서를 추천하는 ‘책의 여정’, 독후감을 입력하면 AI가 그림과 시를 생성하는 ‘드림메이커’ 프로그램 등을 운영한다. 실감서재 옆 웹툰놀이존에는 AI 바둑로봇과 학습만화, 보드게임, 코딩블록 등이 마련됐다. 잔디를 깔아놓은 바닥과 빈백 소파, 만화책 서가가 어우러져 전통적인 도서관과는 다른 분위기를 연출했다.
공 분관장은 이날 우주복 헬멧을 연상시키는 머리와 다관절 로봇팔을 갖춘 AI 바둑로봇과 직접 오목을 두는 모습도 선보였다. 공 분관장은 “주로 하교 후 도서관을 찾는 트윈세대(초등학교 3학년∼중학교 1학년) 아이들이 사랑방처럼 이용하는 공간”이라며 “교육적 요소와 놀이를 결합한 콘텐츠에 대한 반응이 좋다”고 말했다. 서초구에 따르면 우면도서관은 개관 약 5개월 만에 누적 방문객 6만2891명, 대출도서 3만1260권을 기록했다.
● AI-인문학-독서모임으로 진화하는 도서관
AI와 디지털 기술을 접목한 체험형 콘텐츠가 늘어나면서 공공도서관이 단순히 책을 빌리는 공간을 넘어 주민들이 머물고 경험하며 소통하는 생활문화 플랫폼으로 진화하고 있다는 평가가 나온다. 우면도서관이 AI 기반 체험형 도서관을 내세웠다면 다른 자치구들은 독립출판과 인문학, 독서 커뮤니티 등 지역 특성에 맞는 콘텐츠로 차별화에 나서고 있다.
마포구 마포중앙도서관은 지역 서점과 협업한 독립출판 큐레이션 프로그램 ‘제철독서’를 운영하고 있다. 지역 서점이 계절별 주제에 맞는 도서를 선정하고 작가 강연과 전시를 연계하는 방식이다. 현재는 ‘AI와 인권’을 주제로 한 전시와 강연 프로그램을 선보이고 있다.
강동구 강동중앙도서관은 고전 명저 중심 독서공간 ‘카르페디엠’을 조성해 운영 중이다. 플라톤, 셰익스피어, 톨스토이, 칸트 등 인류 지성사를 대표하는 저작을 초판 발행 연도 순으로 배치해 시대 흐름에 따라 독서할 수 있도록 했다. 4월 중순 보름간 회원을 모집한 ‘카르페디엠 멤버십’은 회원들이 고전 독서 기록을 공유하고 정기 독서모임과 인문학 프로그램에 참여하는 독서 커뮤니티다. 모집 정원 30명의 5배가 넘는 166명이 신청하며 높은 관심을 보였다.
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