부천서 80대 남편 둔기로 살해한 70대 여성 체포

경기 부천에서 70대 여성이 80대 남편을 둔기로 살해한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.
부천 오정경찰서는 살인 혐의로 70대 여성에 대한 수사를 진행 중이라고 1일 밝혔다.
이 여성은 전날 오후 10시 10분경 부천시 오정구 고강동의 한 아파트에서 80대 남편을 둔기로 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 의식을 잃고 쓰러져 있던 남성을 발견했으며, 남성은 이미 숨진 상태였던 것으로 파악됐다.
경찰은 현장에 외부 침입 흔적이 없는 점 등을 토대로 아내가 범행한 것으로 보고 있다.
또 부부가 다투는 과정에서 사건이 발생한 것으로 추정하고 정확한 범행 경위와 동기를 조사할 방침이다.
경찰 관계자는 “피의자 역시 부상을 입어 현재 병원에서 치료를 받고 있다”고 밝혔다. 이에 따라 여성의 치료가 끝나는 대로 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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