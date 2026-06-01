‘더울땐 물놀이가 최고’

  • 동아일보

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서울 낮 최고기온이 30도까지 오른 31일 여의도물빛광장에서 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 본격적인 초여름 더위에 도심 곳곳의 피서지로 가족 단위 나들이객들의 발길이 이어졌다.

#서울#최고기온#물놀이#여의도물빛광장#초여름
이한결 기자 always@donga.com
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