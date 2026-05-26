서소문 고가 붕괴 여파…코레일, 27일 일부 열차 운행 조정

서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 27일 일부 열차 운행이 조정된다.
한국철도공사(코레일)은 26일 “서소문 고가차도 무너짐 사고와 관련한 서울시의 복구 작업에 상당 시간이 소요될 것으로 예상됨에 따라, 열차 안전 운행 확보를 위해 불가피하게 내일(27일) 일부 열차의 운행을 조정한다”고 밝혔다.
이에 따라 서울~행신역 간 열차 운행이 중지된다. 경부·호남선 KTX는 서울~부산역, 용산~목포·여수 EXPO역 구간에서 운행되며 전 정차역에 임시 정차함에 따라 지연이 예상된다. 강릉·중앙선 KTX는 청량리~강릉·부전역 구간에서 운행된다.
일반열차 경부선 무궁화호는 대전~부산역, 호남선 무궁화호는 대전~목포·여수EXPO역, 장항선 익산~ 천안역 구간에서 운행되고, 전동열차 경의선은 문산~수색역 구간에서 운행된다.
코레일은 “서울시의 복구 작업 진행 상황에 따라 열차 운행이 추가 조정될 수 있으니 열차 이용 전 반드시 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터에서 열차 시각과 운행 상황을 사전에 확인해주시기를 부탁드린다”고 당부했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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