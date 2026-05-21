직장인 게시판 ‘결혼’글 증가… ‘두려움’ 등 부정적 감정 커져

최근 혼인 건수가 3년 연속 증가한 가운데 결혼에 대한 젊은 직장인들의 부정적 인식도 함께 커진 것으로 나타났다.
인구 전문 민간 싱크탱크인 한반도미래인구연구원은 최근 8년간(2018∼2025년) 직장인 커뮤니티 ‘블라인드’에 올라온 결혼 관련 게시글 2만2095건과 78만5205건의 댓글을 분석한 결과를 20일 공개했다.
분석에 따르면 2023년 3073건이었던 결혼 관련 게시글은 2024년 4267건, 지난해 9201건으로 2년 만에 약 3배로 늘었다. 결혼에 대해 부정적 감정을 담은 글의 비중 또한 2023년 46.3%에서 지난해 53.6%로 꾸준히 증가했다.
결혼을 주제로 가장 많이 표현한 감정은 ‘두려움’(24.2%)이었다. ‘슬픔’이 담긴 게시글 또한 2023년 9.5%에서 지난해 16.1%로 크게 늘었다. 반면 결혼을 행복하게 다룬 글은 10%도 안 됐다.
특히 경제적 부담이 결혼 관련 게시글에서 큰 비중을 차지했다. 8년간 전체 게시글 가운데 53.6%는 직장, 연봉, 대출, 주거 등 경제적 고민에 관한 것이었다. 소개팅, 연애, 이상형 등 관계 맺기에 관한 글은 27%였다.
유혜정 한미연 인구연구센터장은 “정부와 사회가 혼인 건수 반등에 안도하기보다 경제적 어려움 등 숫자 너머 청년의 고민을 더 깊이 들여다봐야 한다”고 강조했다.
이호 기자 number2@donga.com
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