[인천판/게시판]인천 外

〈모집〉 인천 □점자 체험=초등학생 대상 ‘초등 점자체험―여섯 개의 점’ 참가자 15명. 14일 오후 2∼4시 단봉늘봄도서관 늘봄라운지.
□키링 만들기=초등학교 1, 2학년생 대상 ‘북스타트 자개 키링 만들기’ 참가자 15명. 16일 오전 10시∼낮 12시 심곡도서관 배움터.
□저자 강연=7∼9세 대상 ‘안효림 작가와의 만남’ 참가자 15명. 17일 오후 2∼4시 신석도서관 배움터.
□만들기 체험=초등학생 대상 ‘전통음식 바람떡 만들기’ 참가자 10명. 27일 오후 4∼6시 동양도서관 문화교실. 참가비 1만 원. □다문화 교실=초등학생 대상 ‘다문화 체험교실’ 참가자 12명. 6월 19일 오후 3∼4시 효성도서관 문화교실. 부천 □그림책 교실=‘그림책 작가가 알려주는 엄마표 그림책 수업’ 참가자 15명. 22일 오후 2∼3시 꿈빛도서관 다목적실. 참가비 5000원.
□영어 특강=‘AI 활용 우리 아이 영어 코칭 길잡이’ 참가자 25명. 6월 4∼25일 매주 목요일 오전 10시 반∼낮 12시 꿈여울도서관 문화강좌실.
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