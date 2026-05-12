제주 해수욕장 12곳, 올여름 75일간 개장

내달 24일부터 9월 6일까지
작년 69일보다 6일 더 연장
파라솔-평상 가격 3년째 동결
중동 사태 여파로 제주를 오가는 항공료 부담이 빠르게 커지는 가운데 제주도가 올해 해수욕장 개장 기간을 대폭 늘렸다.
제주특별자치도는 최근 해수욕장 소재 마을 이장과 청년회장 등이 참석한 ‘2026년 상반기 해수욕장협의회’에서 편의용품 가격과 개장 기간, 운영 시간 등을 확정했다고 11일 밝혔다.
먼저 개장 기간은 도내 12개 해수욕장이 일괄적으로 다음 달 24일부터 9월 6일까지 75일간 운영된다. 지난해 개장 기간(69일)보다 6일 늘어난 규모다.
운영 시간은 오전 10시부터 오후 7시까지다. 다만 폭염이 절정인 7월 15일부터 8월 15일까지는 삼양·월정해수욕장은 오후 8시까지, 야간 조명을 갖춘 이호테우·협재해수욕장은 오후 9시까지 연장 운영한다. 편의용품 가격은 모든 해수욕장에서 파라솔 2만 원, 평상 3만 원으로 3년째 동결한다. 함덕해수욕장은 지난해에 이어 올해도 반려동물과 함께 물놀이를 즐길 수 있는 특화 해수욕장 ‘펫 비치(Pet Beach)’로 운영한다.
제주도는 물놀이 수요 증가에 대비해 해수욕장 안전관리도 강화할 방침이다. 안전관리 인력은 지난해 288명보다 27명 늘어난 315명을 투입한다. 또 개장 전 소방과 행정시 등 관계기관과 합동 안전점검을 실시해 안전사고 예방에 나설 계획이다.
제주도는 이를 통해 올해 해수욕장 이용객 목표를 지난해(144만 명)보다 약 10% 늘어난 160만 명으로 잡았다. 지난해에는 함덕해수욕장이 70만3064명으로 가장 많은 방문객을 기록했고, 중문색달해수욕장 11만880명, 이호테우해수욕장 8만7087명, 곽지해수욕장 6만6880명 등이 뒤를 이었다.
제주도 관계자는 “올해는 하루 30분씩 관광객과 도민이 함께하는 쓰담 달리기(플로깅) 시간을 운영하고, 수질 검사와 해파리 발생 정보도 실시간 공유하겠다”며 “안전하고 깨끗한 해수욕장을 만드는 데 빈틈이 없도록 하겠다”고 말했다.
한편 제주도는 이달 4일 고유가와 항공편 감편이 겹친 제주 관광시장 회복을 위해 31억5000만 원 규모의 긴급 예산을 투입하기로 했다. 대한항공 기준 유류할증료는 지난 4월 7700원에서 5월 3만4100원으로 급등한 데 이어 6월부터는 3만5200원으로 오를 예정이다.
제주도는 긴급 투입 예산을 활용해 6월 초부터 제주를 찾는 개별 관광객 가운데 항공편으로 입도해 2박 이상 체류하는 방문객에게 공항 현장에서 지역화폐 ‘탐나는전’ 2만 원권을 즉시 지급할 계획이다. 또 공공 플랫폼 ‘탐나오’에서는 숙박과 렌터카, 식음료 등에 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 이와 함께 호응이 높아 조기 소진된 단체관광·수학여행 인센티브 예산 23억5000만 원도 추가 확보해 단체 관광 수요를 연중 안정적으로 유지할 방침이다.
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