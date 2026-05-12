강원 전나무숲-충청 악어봉… 가족이 걷기 좋은 숲 85곳

국립공원공단 탐방로 추천
국립공원공단이 5월 가정의 달을 맞아 전국 24개 국립공원에서 누구나 부담 없이 걸을 수 있는 탐방로 85곳을 공개했다. 경사도 10% 이하의 고른 코스를 중심으로 선정해 가족 단위 방문객이나 초보 탐방객도 편하게 이용할 수 있다. 왕복 소요 시간이 최대 4시간 이내로 길지 않고 숲과 호수, 계곡, 해변 등 자연 경관이 뛰어난 곳이 많다.
설악산 용소폭포-소백산 달밭길 등
왕복 4시간 이내로 초보자도 쉬워
서울 등 수도권에서는 북한산국립공원의 구름정원길이 대표 코스로 선정됐다. 약 5km 길이의 능선길로 도심과 산세를 동시에 조망할 수 있고 접근성이 뛰어나다. 북한산 순례길, 충의길, 우이령길 등 도심형 탐방로도 함께 포함됐다.
강원권에서는 오대산국립공원 전나무숲길이 추천 코스로 꼽혔다. 1km 안팎의 평탄한 숲길로 남녀노소 누구나 쉽게 걸을 수 있다. 설악산 용소폭포길과 백담사 자연관찰로, 치악산 금강소나무길도 강원 지역의 자연을 체험할 수 있는 코스로 선정됐다.
충청·대전권에서는 월악산국립공원 악어봉 탐방로가 선정됐다. 약 1.8km 구간을 오르면 정상에서 충주호에 악어가 모여 있는 듯한 절경을 감상할 수 있다. 속리산 화양동 계곡길, 계룡산 동학사길, 수통골길, 태안해안 노을길도 함께 이름을 올렸다.
전북권에서는 덕유산국립공원 칠연폭포길이 대표 코스로 꼽혔다. 3km 구간 동안 계곡을 따라 걷는 길로 시원한 수변 풍경이 특징이다. 지리산 만복대길과 뱀사골 계곡길, 덕유산 구천동길도 포함됐다.
광주·전남권에서는 무등산국립공원 단풍터널길이 선정됐다. 약 7.4km 길이로 단풍나무가 길게 이어져 계절별 풍광을 즐길 수 있다. 지리산 화엄사길, 내장산 아기단풍별길, 월출산 경포대 계곡길도 휴식형 탐방로로 함께 포함됐다.
대구·경북권에서는 소백산국립공원 달밭길이 꼽힌다. 약 10km 문화길 코스로 소나무숲과 전통 경관이 어우러진 것이 특징이다. 주왕산 주왕계곡길과 절골계곡길, 가야산 백운동길도 추천됐다.
부산·경남권에서는 금정산 남문탐방로가 대표 코스로 선정됐다. 케이블카를 이용해 접근할 수 있어 비교적 편하게 도심과 해안 경관을 동시에 감상할 수 있다. 가야산 소리길과 한려해상 금산길도 함께 꼽혔다.
85개 탐방로의 거리와 소요 시간, 난이도 등 상세 정보는 국립공원공단 웹사이트에서 확인할 수 있다. 주대영 국립공원공단 이사장은 “국립공원은 먼 곳의 특별한 공간이 아니라 국민 일상 가까이 있는 쉼의 공간”이라며 “가까운 국립공원을 찾아 자연 속에서 몸과 마음을 회복하는 시간을 가져 보길 바란다”고 말했다.
전채은 기자 chan2@donga.com
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