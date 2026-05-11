“얍” 남산골한옥마을서 태권도 시범

  • 동아일보

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10일 오후 서울 중구 남산골한옥마을 천우각에서 서울시 태권도 공연이 열려 경민대 태권도 시범단원이 격파 기술을 선보이고 있다. 국기원과 국방전투태권도 연구소 등 총 10개 팀이 참여하는 이 공연은 10월 18일까지 주말마다 오후 2시와 4시에 열린다.

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장승윤 기자 tomato99@donga.com
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