[중부판/캠퍼스 소식]강원대 外

O…강원대(총장 정재연) 백령아트센터 재개관 기념식 및 통합 강원대 출범 축하공연이 9일 백령아트센터에서 열린다. 센터는 지난해 개관 30주년을 맞아 대대적인 리모델링 공사를 통해 새로운 모습으로 재탄생했다. 이날 행사는 오후 1시부터 사전 접수에 이어 머릿돌 제막식, 갤러리 투어, 환영 리셉션, 축하공연 등의 순으로 진행된다.
O…청주대(총장 김윤배)는 한국천문연구원, 서울대, 경북대와 달 탐사 임무에 탑재될 우주방사선 측정기 개발에 참여한다. 우주방사선 측정기 개발은 한국이 미국 NASA의 아르테미스 프로그램 및 상업용 달 수송기 서비스(CLPS)에 참여하는 과정에서 추진됐다. 청주대 등이 참여한 국내 연구진이 개발한 달 표면 방사선 측정기(LVRAD)는 달 탐사 임무에 탑재될 예정이다.
O…선문대(총장 문성제) 디자인학부 시각디자인전공 학생들이 ‘아시아 디자인 프라이즈’에서 2개 부문을 수상하고, 방송콘텐츠디자인전공 학생들은 이탈리아에서 열린 행사에서 동상을 받았다. 선문대 디자인학부는 세계 3대 광고제에서 국내 대학 중 유일하게 5년 연속 수상하고, 전국 디자인 공모전 수상률 1위를 기록하는 등 두각을 나타내고 있다.
O…한남대(총장 이승철)는 모두의 창업 프로젝트 참여자 모집에 전국 운영기관 2위, 비수도권 1위를 기록했다. 한남대는 아이디어 598건이 접수돼 전국 운영기관 118개 중 2위를 차지했다. 이 프로젝트는 중소벤처기업부와 창업진흥원이 주관하며 전국 대학과 투자사, 창조경제혁신센터 등이 협력해 창업 아이템을 발굴하는 사업이다.
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