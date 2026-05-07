밀양 4개 기관, ‘체류형 관광 도시 전환’ 협력

문화-관광-체육-유통 기관 4곳
경남 밀양시의 관광, 문화, 체육, 유통을 책임지는 4개 출자출연기관이 체류형 관광 도시로 도약하는 기반을 마련하기 위해 협력을 강화하고 있다.
만족도 높이고 재방문 유도 목표
밀양시는 밀양시시설관리공단과 밀양문화관광재단, 밀양물산주식회사, 밀양시체육회 등 4개 기관이 ‘밀양 관광·문화·체육·유통 상생협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다.
이들 기관은 협약을 통해 관광들에게 차별화되고 수준 높은 서비스를 제공하는 한편 다양한 시 관광 자원을 연계해 체류형 관광 기반 조성에 힘을 모으기로 했다.
최근 관광이 체류형 중심으로 변화하면서 기관이 유기적으로 협력해 관광객 만족도를 높이고 재방문을 유도하겠다는 차원이다.
참여 기관은 “이번 협약이 방문객이 체감할 수 있는 고객 감동 서비스 실현의 출발점이 될 것”이라며 “기관 간 경계를 넘어 협력해 다시 찾고 싶은 밀양을 만들어가겠다”고 강조했다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
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