제주 아빠들 ‘육아 전성시대’… 10명 중 4명이 휴직 썼다

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남성 육아휴직 42.8% 역대 최고
‘고용안정장려금’ 등 정책 효과

이웃과 함께 아기를 키우는 ‘제주 수눌음돌봄공동체’에 참여한 아빠들이 아이들과 놀아주고 있다. 제주도 제공
이웃과 함께 아기를 키우는 ‘제주 수눌음돌봄공동체’에 참여한 아빠들이 아이들과 놀아주고 있다. 제주도 제공
제주에서 육아휴직을 사용하는 남성이 역대 최고를 기록했다. 제주특별자치도는 지난해 도내 육아휴직 사용 근로자 2507명 가운데 남성이 1072명(42.8%)이라고 6일 밝혔다. 2023년 33.6%(610명)였던 제주 남성 육아휴직 비율은 2024년 36.1%(703명)를 거쳐 지난해 처음으로 40%대를 기록했다.

제주도는 2024년부터 시행한 ‘6+6 부모 함께 육아휴직제’를 통해 생후 18개월 이내 자녀를 둔 부모가 함께 또는 순차적으로 육아휴직을 쓰면 첫 6개월간 급여를 통상임금 100%로 올려 지급하고 있다. 상한액은 1개월 차 250만 원에서 시작해 6개월 차 450만 원까지 단계적으로 올라가며, 7개월째부터는 일반 육아휴직 급여(월 160만 원, 통상임금 80%)로 전환돼 연간 최대 2960만 원을 받을 수 있다.

또한 육아휴직을 허용한 중소기업 사업주에게는 출산 육아기 고용안정장려금 특례를 적용해 육아휴직 지원금을 지급하고, 대체인력 인건비 지원도 확대해 사업주의 부담을 줄였다. 생후 12개월 이내 자녀를 둔 근로자에게 육아휴직을 부여한 중소기업 사업주에게는 최초 3개월간 월 100만 원을 지급하며, 대체인력을 새로 뽑으면 월 최대 140만 원까지 인건비를 지원한다.

제주도 관계자는 “남성 육아휴직이 증가한 것은 6+6 부모 함께 육아휴직제 등 제도적인 지원과 더불어 돌봄에 대한 젊은 세대의 가치관 변화도 반영된 것으로 보인다”고 분석했다.

#제주#육아휴직#남성 육아휴직#6+6 부모 함께 육아휴직제#돌봄 가치관 변화
송은범 기자 seb1119@donga.com
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