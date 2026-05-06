‘음주운전 투아웃’ 면허취소 30대, 또 만취 렌터카 사고

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 6일 11시 58분

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기사와 직접적 관련 없는 참고사진. 뉴스1
기사와 직접적 관련 없는 참고사진. 뉴스1
과거 두 차례 음주운전으로 면허가 취소된 30대 남성이 또다시 만취 상태로 렌터카를 몰다 사고를 내 경찰에 붙잡혔다.

경기 수원장안경찰서는 도로교통법 위반(음주운전 및 무면허운전) 혐의로 30대 남성 운전자를 형사 입건해 조사하고 있다고 6일 밝혔다.

이 운전자는 어린이날인 5일 오전 0시 50분경 수원시 장안구 한 공영주차장에서 술에 취한 채 렌터카를 운전하다 가드레일을 들이받은 혐의를 받고 있다.

그는 사고 이후에도 차량을 인근 상가 앞까지 이동시켜 정차해 있었으며, 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 적발됐다. 검거 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준(0.08% 이상)이었던 것으로 조사됐다.

특히 그는 이미 두 차례 음주운전 전력으로 면허가 취소된 상태에서 또다시 운전대를 잡은 것으로 확인됐다. 경찰은 해당 운전자를 상대로 정확한 사건 경위 등을 조사 중이다.
#음주운전#만취#사고#면허취소#렌터카
송치훈 기자 sch53@donga.com
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