신문-잡지-책 원스톱 구독… “서재를 관리해 드립니다”

동아비앤엠 ‘북콤파스’ 서비스
공공기관이나 대학, 기업 도서관에서 도서 구매를 맡은 담당자라면 매달 똑같은 과정을 되풀이한다. 잡지사에는 전화를 걸고, 단행본은 온라인 서점에 주문하며, 신문 구독은 또 다른 채널을 통해 처리한다. 개인 독자 역시 사정은 다르지 않다. 발행사도, 출간 주기도 제각각인 간행물들을 원하는 날짜에 한꺼번에 받아볼 방법이 마땅치 않다.
정기간행물-학습교재 2320종
견적부터 결제까지 한 번에 해결
도서관 구축 지원 서비스도 운영
이 불편함을 한곳에서 해결하는 서비스가 있다. 동아미디어그룹 계열의 정기구독 전문회사 동아비앤엠이 운영하는 ‘북콤파스’다.
북콤파스는 동아일보·신동아·주간동아·여성동아 등 동아미디어그룹의 정기 간행물을 비롯해 시사저널·보그·타임·내셔널지오그래픽 같은 국내외 잡지, 신문, 단행본, EBS·해커스 등 학습 교재까지 2320여 종의 간행물을 한 플랫폼 안에서 신청·관리할 수 있도록 묶었다. 등록되지 않은 도서 또한 할인 견적 문의가 가능하다.
신청 방식은 인터넷, 전화, 이메일, 팩스 모두 가능하며 접수부터 견적 확인·결제·행정서류 처리까지 한 번에 처리된다. 구독 기간도 12개월로 고정할 필요가 없다. 기관이라면 예산 집행 주기에 맞춰 기간을 조정하거나 분할 결제를 선택할 수 있다. 여러 종의 잡지와 책을 각각 따로 받는 번거로움 없이 지정한 날짜에 한꺼번에 수령하는 것도 가능하다.
이남주 동아비앤엠 차장은 “초·중·고·특수학교와 대학, 공공기관, 기업 도서관처럼 대량 구매가 정기적으로 필요한 곳을 위해 도서관 구축 지원 서비스도 운영한다”면서 “도서 관리 데이터(MARC) 구축, 라벨링 및 서가 배치 지원, 포장재 없는 철재 책꽂이 배송 등 납품 이후의 관리 부담까지 줄이고 있다”고 말했다.
30여 년의 오프라인 구독 서비스 경험을 토대로 기관과 개인 고객 각각에게 전담 담당자가 1대1로 배정된다. 구독 가능한 매체 목록 확인 및 온라인 신청은 북콤파스 홈페이지에서 할 수 있다. 문의는 전화 또는 이메일로 가능하다.
김호준 매니저 hodu@donga.com
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