춘천 ‘초4~중2’ 특화 도서관 오늘 임시 개관

강원 춘천에 어린이와 청소년 사이 세대인 ‘트윈세대’를 위한 문화공간 ‘아이디어도서관’이 문을 연다. 춘천시는 조운동 상상어울림센터에 조성한 아이디어도서관을 4일 하루 임시 개관한 뒤 11일부터 정식 개관한다고 3일 밝혔다.
임시 개관은 어린이날 연휴에 시민들이 아이디어도서관을 미리 체험할 수 있도록 마련됐다.
아이디어도서관은 초등학교 4학년부터 중학교 2학년까지의 트윈세대를 주 이용 대상으로 한 특화 도서관이다. 단순한 독서 공간을 넘어 놀이와 체험, 창작, 진로 탐색을 함께 할 수 있는 복합문화공간으로 조성됐다. 1층은 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 로비 라운지로 운영되고, 2층은 트윈세대와 일반인이 함께 이용하는 ‘북 라운지’로 꾸며진다. 3층은 트윈세대만을 위한 창의 공간인 ‘아이디어 아일랜드’로 조성됐다. 이 곳은 확장현실(XR), 가상현실(VR) 체험을 비롯해 노래연습실, 멀티미디어실 등 트윈세대의 관심과 취향을 반영한 콘텐츠를 갖추고 있다. 또 포토카드 제작, 과학상자 조립 등 만들기 활동과 VR을 활용한 진로적성검사, 특화강좌도 운영할 예정이다.
도서 콘텐츠도 세계만화, 어린이소설, 전자책 등으로 다채롭게 구성됐다. 시는 다음 달까지 초등학교와 연계한 체험학습 시범 프로그램을 운영해 개관 초기 프로그램의 완성도를 높일 방침이다.
이인모 기자 imlee@donga.com
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