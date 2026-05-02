90대 부모가 60대 자식 돌보는 日… 韓 은둔형 외톨이는?

은둔형 외톨이(히키코모리) 문제가 일본에서 전 세대를 아우르는 위기로 부상하고 있다. 국내에서도 지난해 조사를 통해 은둔 상태에 가까운 국민 규모가 처음 확인됐다.
● 일본, 은둔형 외톨이 평균 연령 43.5세… 8050에서 9060으로
지난달 28일 일본 ‘전국 히키코모리 가족회 연합회(KHJ)’가 발표한 ‘2025년 실태조사’에 따르면 일본의 은둔형 외톨이 문제는 이미 청년만이 아닌 생애 전반에 걸친 문제로 확대됐다. 조사는 지난해 12월부터 올해 1월까지 278건의 가족과 101건의 은둔형 외톨이 당사자를 대상으로 이루어졌다.
당사자 조사에서 은둔형 외톨이 평균 연령은 43.5세에 달하는 것으로 나타났다. 연령별로 자세히 살펴 보면 40세 이상이 전체의 64.6%를 차지하며, 50대 이상도 34.3%에 육박한다. 가족 조사에서는 은둔형 외톨이 평균 연령이 36.9세였지만 연령 별로는 40세 이상 43.1%, 50세 이상 12.7%로 40세 이상이 과반을 훌쩍 넘는다.
일본의 기형적인 사회 문제로 떠올랐던 ‘8050 문제’(80대 부모가 50대 자녀를 부양하는 상황)가 이제 ‘9060 문제’로 악화되고 있다는 신호다.
더욱 심각한 것은 은둔의 장기화다. 평균 은둔 기간은 가족 조사 결과 12.3년, 본인 조사 결과 8.7년에 이른다. 여기에 50대 이상 비율의 증가는 은둔형 외톨이 상태가 청년기에서 중년기까지 이어지고 있는 현실을 구체적으로 보여준다.
그러나 이를 뒷받침할 지원 체계는 여전히 부족하다. 조사에 따르면 은둔형 외톨이 당사자들은 단순한 경제적 지원보다 안도감을 주는 밀착형 지원을 희망하고 있지만 동료 지원(Peer Support) 활동은 접근성과 제도적 한계에 부딪히고 있다.
응답자의 30% 이상이 ‘지원을 이용하지 않음’ 또는 ‘지원을 중단함’이라고 답했으며, 가족 서포터의 69%가 무보수로 활동하는 등 지원 인프라의 경제적 한계도 여실히 드러나고 있다.
● 한국, 인구 2.7%가 사실상 ‘은둔’… 10명 중 4명은 지독한 외로움
은둔형 외톨이에 대한 사회의 주목이 한 발 뒤쳐졌던 한국의 역시 일본의 전철을 밟고 있다. 국가데이터처 관계자는 “사회적 관계망이 없으며 외로움 인구는 추산할 때 150만명 가량 된다”고 밝혔다.
지난해 11월 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 사회조사 결과’에 따르면, 국내 인구 중 일주일에 1일 미만으로 외출하거나 집 밖으로 거의 나가지 않는 ‘은둔형 외톨이’ 비중은 2.7%로 집계됐다. 장애 또는 건강상의 어려움(68.8%), 경제활동의 어려움(11.1%), 대인관계의 어려움(7.2%)이 이유였다.
실제 은둔하지 않더라도 사람들이 느끼는 내면의 고립감 또한 수치로 드러났다. 10명 중 4명에 가까운 38.2%가 평소 외로움을 느끼고 있으며, ‘자주’ 외로움을 느낀다고 답한 비중도 4.7%에 달한다.
특히 사회적 관계망이 전혀 없으면서 외로움을 느끼는 비율은 고령층으로 갈수록 높아져, 65세 이상의 경우 4.5%가 심각한 심리적 고립 상태에 놓여있다.
고립이나 은둔 상태에 가까운 국민 규모는 이번 조사에서 처음으로 공식 확인됐는데, 이에 대해 국가데이터처 역시 “맞춤형 정책이 필요한 대상으로 볼 수 있다고 언급했다.
이 같은 상황에 국내에도 서울시 청년 기지개 센터, 인천시 청년미래센터, 광주시 은둔형외톨이지원센터 등 지자체 차원의 지원 사업과 은둔 경험자들이 직접 운영하는 사설·비영리 단체들이 생겨나고 있다. 광주시 은둔형외톨이지원센터는 최근 청년만이 아닌 고립·은둔 중장년층의 발굴과 회복지원을 위한 특화 프로그램을 진행한다고 밝히기도 했다.
전문가들은 사회적 관계망의 붕괴가 고독사 등 연쇄적인 사회 비용 증가로 이어진다고 말한다. 또 일본의 사례에서 알 수 있듯 초기 개입 시기를 놓치면 은둔은 10년 이상의 장기화로 진입할 가능성이 있다고 경고하고 있다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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