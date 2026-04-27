원어민이 직접 각국 역사-문화 가르친다

전북교육청 ‘세계를 교실로’ 운영
전북교육청은 원어민으로부터 세계 각국의 문화와 역사를 직접 배우는 글로벌 특화 수업 ‘세계를 교실로’ 프로그램을 운영한다고 26일 밝혔다. 이 프로그램은 도내 학생이 지구촌 일원으로 더불어 살아가는 역량을 키워주기 위해 기획됐다.
美-日 등 10여개국 보조교사 투입
원어민 보조교사가 특별활동 시간이나 방학을 이용해 학생에게 자기 나라의 전통문화, 생활상, 역사, 지리 등을 가르친다. 올해는 미국, 영국, 캐나다, 중국, 일본, 독일 등 10여 개 국가의 원어민 보조교사가 투입된다.
전북교육청은 이들 국가의 보조교사를 다음 달 말까지 모집한 뒤 이르면 7월부터 희망 학교에 지원한다. 프로그램 운영 여부와 시간 및 내용은 학교가 자율적으로 결정한다.
전북교육청은 한국인 교사 없이 원어민 보조교사 단독 수업 등의 방식으로 이 프로젝트를 진행해 학생들이 국경을 넘어 마음으로 소통하고 문화적 편견 없이 교류하는 글로벌 소통의 장을 만든다는 계획이다.
원어민 보조교사가 없는 학교에도 특화 수업 기회가 제공될 수 있어 학교와 지역 간 교육 격차가 줄어드는 등 다양한 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다.
오지숙 전북교육청 창의인재교육과장은 “학생이 국경을 넘어 교류하는 글로벌 소통의 기회를 제공하기 위한 프로그램”이라며 “외국어 능력을 높이고 글로벌 시민으로 성장하는 토대가 될 것”이라고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
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