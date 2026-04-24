광명 탈출 사슴, 서울까지 왔나… “구로구서 사슴 목격”

경기 광명시에서 탈출한 사슴이 서울 구로구에서 목격됐다는 신고가 접수돼 당국이 수색에 나섰다.
24일 소방당국은 이날 오전 8시22분 서울 구로소방서로 ‘구로구 항동 천왕산가족캠핑장 인근에서 사슴이 목격됐다’는 신고가 접수됐다고 밝혔다.
이들 사슴은 지난 22일 경기 광명시 옥길동의 사슴농장에서 탈출한 개체 중 일부로 추정된다. 탈출한 사슴은 총 7마리로 광명시와 소방당국의 합동 수색에도 포획되지 않았다.
이번에 신고가 접수된 캠핑장은 사슴이 탈출한 농장에서 직선거리로 550m가량 떨어진 곳이다.
이날 오전 9시 4분에는 “천왕산 가족 캠핑장 인근에서 사슴이 발견되었으니, 인근 주민들은 접근 자제 등 안전에 유의하시고 발견시 119에 신고바란다”는 구로구의 재난안전문자도 발송됐다.
현재 소방당국은 구로구 등 관계 기관과 함께 사슴을 추적하고 있다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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