거동 불편한 노인-장애인, 집에서 편하게 진료받는다

대전 동구는 대전 동구 의사회와 ‘지역사회 통합돌봄 방문진료사업’ 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.
전날 구청 접견실에서 진행된 협약은 거동이 불편한 노인과 장애인 등 의료취약계층 주민에게 체계적이고 전문적인 방문 의료 서비스를 제공하고, 통합돌봄사업과의 연계를 강화하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 구는 방문진료 대상자 발굴과 서비스 연계 등 사업 전반을 지원한다. 동구 의사회는 일차 의료 진료수가 시범사업에 참여하는 관내 의료기관을 중심으로 방문 진료 서비스를 제공한다. 건강 상태 파악, 기본 처치 처방은 물론 도시락 배달, 요양보호사 방문 가사지원 등 통합돌봄 대상자에 대한 서비스 연계까지 함께 이뤄진다.
일차의료 진료수가 시범사업은 의사가 환자가 있는 가정을 직접 방문해 진찰과 상담, 검사, 투약, 교육 등 의료서비스를 제공하고, 왕진하면서 드는 시간과 교통비, 진료 행위 등을 건강보험 수가로 보전하는 제도다. 박희조 동구청장은 “지역 의료자원과의 연계를 확대해 의료 사각지대를 줄이고, 주민이 일상에서 체감할 수 있는 통합돌봄 체계를 공고히 할 것”이라고 했다.
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