선교사 경당·소래염전 창고, 시 등록문화유산 된다

인천 근대유산인 중구 ‘마라발 형제 선교사 경당’과 남동구 ‘인천 옛 소래염전 소금창고·간수저장소’가 각각 인천의 12, 13번째 등록문화유산으로 지정된다.
인천시는 두 근대유산을 시 등록문화유산으로 등록 고시할 예정이라고 21일 밝혔다.
천주교 선교 역사를 담고 있는 ‘마라발 형제 선교사 경당’은 1910년대 건립된 경당형 가족묘다. 이곳에 안치된 요셉 마라발(Joseph Maraval) 신부는 1893년 제물포 본당(현 답동성당) 3대 주임 신부로 부임해 답동성당 건립을 주도했고, 박문소학교를 설립하고 해성보육원 등의 기틀을 마련하는 등 인천의 교육·의료 발전에도 힘썼다. 경당에는 동생 장 밥티스트 마라발 신부의 묘지도 있으며, 건축적 가치가 뛰어나다는 평가를 받고 있다. 인천 옛 소래염전 소금창고·간수저장소는 1936년 5월 건립됐다. 현재 국내에 남아 있는 천일염전 소금창고 가운데 가장 오래된 건축물로 알려져 있다. 일제강점기부터 해방 이후 근대 산업화 과정에 이르기까지의 소금 생산 역사를 담고 있고, 원형 보존 상태도 우수해 산업유산으로서 가치가 크다는 평가를 받는다.
시는 두 근대유산을 6월 중 시 등록문화유산으로 최종 고시할 예정이다. 시 관계자는 “두 근대유산은 인천이 근대 도시로 성장하는 과정에서 종교적 헌신과 산업적 역동성을 보여주는 소중한 자산”이라며 “도심 속 문화유산이 보존과 활용의 균형을 이룰 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
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