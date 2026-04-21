[송파구]풍납동에 한국-영국 등 ‘세계 정원’ 개방

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서울시 정원도시상 ‘대상’에 빛나는 송파구가 4월 ‘풍납동 세계 정원’을 개방한다.

먼저 ‘풍납정원(492㎡)’은 토성의 능선을 따라 송파의 구목인 소나무를 중심으로 초화를 식재해 풍납토성 진입부에 송파구의 상징성을 부여했다.

‘한국정원(1416㎡)’은 조선시대 별서정원에서 착안, 자연과 어우러져 살고자 했던 선조들의 마음을 표현한 사색 공간으로 조성했다. 매화, 배롱나무, 청단풍 등 우리나라 전통 수종과 다양한 초화류를 통해 사계절을 감상하고 산책로를 거닐면서 한국적인 정서를 느낄 수 있다.

‘영국정원(3054㎡)’은 풍납동에서 가장 넓은 정원으로 영국의 코티지 양식과 자연풍경식 정원의 미학을 살렸다. 정원 중앙에는 잔디광장을 배치해 탁 트인 시야를 확보하고 주변에는 그라스, 초화류, 장미원을 구성해 동화 속 정원에 온 듯한 경관을 선사한다.

‘일본정원(828㎡)’은 특유의 정교한 조경미를 바탕으로 차분한 휴식을 선사하는 정적인 공간으로 꾸몄다. 수형이 수려한 소나무, 왕벚나무, 공작단풍으로 계절감을 더하고 오엽송 분재와 이대 등으로 낮고 단정한 식재 요소를 배치해 정돈된 분위기를 연출했다.

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안소희 기자 ash0303@donga.com
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