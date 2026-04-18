학원 쉬는 시간에 10층서 고교생 추락사…경찰 “실족 무게”

경기 고양시 한 건물 옥상에서 남자 고등학생이 추락해 숨지는 사고가 발생했다.
18일 일산동부경찰서에 따르면 이날 오후 12시 38분경 고양시 일산동구 장항동 10층짜리 건물 옥상에서 A 군이 추락했다.
A 군은 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐으나 치료 중 끝내 숨졌다.
당시 A 군은 같은 건물에 있는 학원에서 수업을 듣고 있었는데, 휴식 시간을 이용해 옥상으로 올라갔다. 당시 옥상에는 A 군과 평소 알고 지내던 중학생 후배 4명이 있었던 것으로 파악됐다.
다만 이들 후배는 A 군이 옥상으로 올라가자마자 학원으로 내려왔고, A 군은 홀로 남아 있었던 것으로 전해졌다.
경찰은 실족에 의한 사고일 가능성에 무게를 두고, 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등 정확한 경위를 조사하고 있다. 아직까지 확인된 범죄 혐의점은 없는 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “수사 초기 단계여서 아직 정확한 추락 경위는 확인하지 못했다”며 “당장은 실족으로 사고가 난 것으로 판단하고 있다”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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