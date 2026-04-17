질병청-건보, 독감 연보 첫 발간…“고령층 접종시 81% 사망예방”

질병청-건보공단 ‘국가 인플루엔자 연례보고서’ 공동 발간
2024~2025절기, 입원환자 과반이 65세 이상 어르신
보건당국이 2024~2025절기 국가 인플루엔자 감시 통계를 분석한 결과, 65세 이상 어르신 10명 가운데 8명은 접종을 마쳤으며 최대 81%의 사망 예방효과가 있는 것으로 나타났다.
질병관리청과 국민건강보험공단은 국가 인플루엔자 연례보고서를 처음으로 공동 발간했다고 17일 밝혔다.
연례보고서에는 환자 및 병원체 감시결과, 질병부담, 국가예방접종 현황과 백신효과까지 폭넓은 내용이 담겼다.
2024~2025절기 인플루엔자 의심 환자 분율은 2025년 1주 차에 정점(99.8명/1000명)을 기록했다. 이는 지난 2016년 이후 가장 높은 수치였다. 7~18세 소아·청소년이 유행을 주도했으며 3월에 소규모 2차 유행이 확인됐다. 병원급 표본기관 입원환자 수는 2주 차에 1632명으로 직전 절기 정점(2023년 50주 차, 1101명) 대비 48.2% 높았다. 연령별로는 절기 전체 입원환자 중 52.4%(4528명)가 65세 이상이었다.
인플루엔자 바이러스 검출률은 15.2%로 연령별로는 학령기인 13~18세(27.3%)가 가장 높았고, 첫 유행 시기에는 고령층 검출률이 전년 대비 약 20% 증가하였다. 봄철에는 B형 바이러스가 유행하며 다시 학령기 연령층이 유행을 주도한 것으로 나타났다.
같은 기간 건강보험 청구건을 통해 확인된 인플루엔자 발생건수는 약 386만건(8200명/10만 명)으로 지난 절기에 비해 감소한 것으로 확인됐다. 응급실 방문율과 입원율은 65세 이상에서 가장 높았으며 연령 증가에 따라 높아지는 경향을 보였다.
인플루엔자 총요양급여비용은 코로나19 팬데믹 이후 지속 증가하는 추세를 보이고 있다. 총비용은 6295억 원으로 입원 77.3%(4868억 원), 외래 22.7%(1427억 원)이었다.
국가예방접종률은 생후 6개월~13세 어린이가 70%(약 342만 명), 65세 이상 어르신 81.6%(약 839만 명)였고 임신부는 총 16여만 명이 접종한 것으로 집계됐다.
국내 빅데이터를 활용해 백신효과를 다각도로 분석한 결과, 연구설계와 연령대에 따라 중증 예방효과 63.7~74.6%, 사망 예방효과 38.1~81.1%, 감염 예방효과 10.2~41.4%로 추정됐다. 백신접종으로 14만 3868건의 입원 및 외래발생과 3506건의 사망을 감소시킨 것으로 분석됐다.
세계보건기구(WHO)는 인플루엔자 예방접종 목적을 고위험군의 중증 및 사망예방이라고 발표해 오고 있다.
질병청은 이번 분석 결과, 고령층에서 중증 및 사망 예방효과는 50~80%로 확인되며 현행 접종사업이 고위험군 보호의 목적를 달성했다고 말했다.
다만, 고령층의 감염 예방효과는 20% 미만으로 예방접종의 효과는 여러 요인에 의해 달라질 수 있는 만큼 지속적인 평가를 통해 변화추이를 면밀히 살펴 대응할 예정이라고 했다.
임승관 청장은 “건강정보를 가장 폭넓게 보유한 두 기관이 협력해 질병부담이 가장 큰 인플루엔자에 대해 첫 결과물을 도출한 것은 매우 의미 있는 일”이라고 평가하며 “양 기관의 지속협력을 통해 빅데이터 기반의 근거생산을 활성화해 인플루엔자 예방과 관리정책을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
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