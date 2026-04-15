[대구판/게시판]대구 外

〈알림〉 대구 □2026 대구 올해의 책 선포식 및 김애란 작가 북토크=23일 오후 2시 대구도서관 강당. 대구도서관 홈페이지 선착순 180명, 현장접수 20명.
□일·생활 균형 역량강화 교육―육아맘 모모공감 프로젝트=5월 14일∼6월 4일 매주 목요일(2회차 교육은 5월 22일 진행) 오전 10시∼낮 12시 대구행복진흥원 시소오픈교육장(대구콘서트하우스 1층). 일·생활 균형의 이해, 자녀 대화법, 육아와 일·생활 균형 토크쇼 등. 선착순 25명. 대구일생활균형지원센터 시민공감팀. □청소년 도박예방을 위한 부모 교육=24일 오전 10시 군위청소년허브센터. 도박중독 예방 및 단도박 실천 전략, 도박 문제 회복경험자 부모 경험 공유.
구미 □감정노동자 심리상담 및 치유프로그램=간호사, 물리치료사, 콜센터, 사회복지사, 요양보호사, 택시기사, 안내도우미, 유치원교사, 경비원 등 감정노동자의 권익 보호와 심리적 안정 지원. 개인: 일대일 심리상담 1인당 최대 5회, 사업장: 감정노동자 집단 교육 2시간 이내. 봄소리심리상담센터, 아그리나심리상담센터
댓글 0