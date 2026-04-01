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사회
세종대왕 동상 봄맞이 샤워
동아일보
입력
2026-04-14 04:30
2026년 4월 14일 04시 30분
양회성 기자
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13일 오전 서울시 관계자들이 서울 종로구 광화문광장에서 세종대왕 동상을 세척하고 있다. 시는 동상의 원형을 보존하기 위해 광장 내 동상을 정기적으로 세척한다.
#서울시
#종로구
#광화문광장
#세종대왕
#동상
#세척
양회성 기자 yohan@donga.com
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