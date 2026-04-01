세종대왕 동상 봄맞이 샤워

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13일 오전 서울시 관계자들이 서울 종로구 광화문광장에서 세종대왕 동상을 세척하고 있다. 시는 동상의 원형을 보존하기 위해 광장 내 동상을 정기적으로 세척한다.

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양회성 기자 yohan@donga.com
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