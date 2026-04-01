부산 “6월, 글로벌 아미 잡아라”… ‘1박 1만원’ 청소년수련원 개방

내원정사 템플스테이도 열기로
부산시는 20일 시청 영상회의실에서 관련 부서 합동으로 ‘방탄소년단(BTS) 월드투어 공연 지원 대책 점검 회의’를 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 회의는 6월 12, 13일 부산에서 열리는 BTS 공연을 앞두고 숙박업소의 바가지요금을 근절하고 공연장 주변의 교통 혼잡을 최소화하기 위해 마련된다. 또 대형 공연과 연계한 지역 상권 활성화 전략, 도시 브랜딩 홍보 방안 등도 안건으로 다뤄질 예정이다.
우선 시는 6월 11일부터 13일까지 금련산·구덕 청소년수련원을 1박 기준 1인 1만350원에 제공한다고 밝혔다. 석식, 조식과 사찰 체험을 함께 즐기는 내원정사 템플스테이 프로그램도 1인당 8만500원에 개방하기로 했다. 이를 위해 외국인 전용 플랫폼인 ‘놀 월드’에서 외국인 관광객 400여 명의 예약 신청을 받을 예정이다. 외국인의 편리한 여행을 돕기 위해 시 출연기관인 부산글로벌도시재단은 외국어 지원 인력을 현장에 배치해 안내를 돕는다.
이와 함께 시는 민간 업체의 가격 안정을 유도하기 위해 ‘착한가격’을 유지하는 숙박업소를 전수 조사해 실질적인 인센티브를 지원할 예정이다. 또 이달 말부터 한 달간 부산역, 김해공항, 해운대 해수욕장, 감천문화마을 등 주요 관문과 관광지의 안내 체계와 시설물 관리 상태를 특별 점검에 나선다. 숙박업소와 음식점의 가격과 위생, 택시 부당요금, 대중교통 외국어 안내, 공중화장실 관리 등 관광객 이용 환경 전반을 확인한다.
박형준 부산시장은 “대규모 인파가 몰리는 국제적인 행사인 만큼 시민 불편을 최소화하면서도 안전하고 쾌적한 관광 환경을 조성하는 것이 시의 책무”라며 “부산의 공공 서비스 역량을 세계에 각인시키는 계기로 만들겠다”고 말했다.
강성명 기자 smkang@donga.com
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