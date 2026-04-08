특검, 김건희 2심도 징역 15년 구형…28일 선고

도이치모터스 주가 조작과 통일교 청탁 명목 샤넬 가방 수수 혐의 등으로 항소심 재판을 받고 있는 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사에 대해 특검이 징역 15년을 선고해 달라고 요청했다. 앞서 1심에서도 특검은 15년을 구형했지만, 1심 재판부는 김 여사의 3개 혐의 중 2개를 무죄로 보고 1월 28일 징역 1년 8개월을 선고했다.
8일 서울고법 형사15-2부(재판장 신종오) 심리로 열린 김 여사의 자본시장법, 정치자금법 위반 및 알선수재 혐의 결심공판에서 김건희 특검(특별검사 민중기)은 “피고인(김 여사)이 저지른 범행으로 인한 사회적 충격이 매우 크다. 원심의 선고량은 너무 가벼워 항소심에서 바로잡아 달라”며 이처럼 구형했다. 벌금 20억 원과 9억6958만 원의 추징도 선고해 달라고 요청했다.
김 여사는 최후진술에서 “사려 깊지 못한 행동에 대해 깊이 반성하고 용서를 구한다”며 “기회를 준다면 사회에 보탬이 되도록 낮은 자세로 봉사하겠다”고 말했다. 하지만 김 여사는 특검 구형과 최후진술 전에 진행된 피고인 신문에선 특검의 질문에 일체 답하지 않았다. 특검이 도이치모터스 주가 조작 혐의와 관련해 “거래량이 폭증할 것을 알고 있었느냐”고 묻는 질문엔 헛웃음을 지으며 “진술을 거부하겠다”고 했다. 이날 김 여사는 특검 측 21개 질문에 진술을 거부하겠다는 답변만 21차례 되풀이했다. 항소심 선고는 선고는 28일로 예정됐다.
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