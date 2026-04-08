비닐봉투 대신 에코백에 담아주세요

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7일 오전 서울 용산구 숙명여대에서 열린 ‘창학 120주년 기념 중간고사 간식 나누기’ 행사에서 학생들이 에코백이나 장바구니에 계란과 요거트 등을 담고 있다. 이번 행사는 중동 전쟁 여파로 포장재 수급 차질이 우려됨에 따라 비닐봉투 없이 진행됐다.

#창학 120주년#숙명여대#에코백#비닐봉투 없는 행사#장바구니
신원건 기자 laputa@donga.com
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